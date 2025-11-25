«ЭлНетМед» выводит на рынок сервис электронного подписания документов для медицинских организаций

Компания «ЭлНетМед» запустила сервис электронного подписания документов (СЭП) для медицинских организаций на собственной платформе для обмена медицинской информацией N3.Health. Решение позволяет клиникам перейти на электронный документооборот с пациентами в соответствии со всеми требованиями российского законодательства. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Сервис дает возможность подписывать юридическую и бухгалтерскую документацию: договоры, акты, согласия на обработку персональных данных, финансовые планы лечения, анкеты, а также информированные добровольные согласия. Клиника может использовать собственные бланки и шаблоны документов. Пациенту для подписания достаточно смартфона. При этом ничего дополнительно устанавливать не нужно: используется привычный браузер, а личный кабинет создается «на лету». Подписание происходит через SMS или в приложение Mila.

Благодаря внедрению сервиса N3.Health СЭП медицинская организация получает возможность повысить эффективность документооборота, экономит время на подготовку шаблонов документов и их подписание, оптимизирует ресурсы на распечатку и хранение бумажной документации. Пациентам не нужно ждать длительного обслуживания в регистратуре, а при получении телемедицинских консультаций все необходимые документы (договор, ИДС) также могут быть оформлены удаленно.

Сервис соответствует требованиям федерального закона «Об электронной подписи» и позволяет легитимно перейти на ЭДО с пациентами. Документы подписываются простой электронной подписью (ПЭП). Для подписания информированного добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство потребуется аутентификация через ЕСИА (аккаунт на «Госуслугах»).

Внедрение сервиса СЭП в работу клиники не занимает много времени. Доступны два варианта внедрения сервиса: через интеграцию с информационной системой (МИС) клиники, а также решение без интеграции – через приложение для врачей и пациентов Mila.

«Сервис разработан в ответ на потребности рынка. Многие клиники сегодня готовы перейти на ЭДО с пациентом, и мы обеспечиваем такую возможность по доступным и удобным тарифам: тарифицируется подписание пакетов документации, а не каждого документа в отдельности, при этом количество документов в пакете не ограничено. Сервис может использовать любая медицинская организация независимо от размера. Личный кабинет Mila позволяет организовать взаимодействие без сложной и дорогой технической интеграции с информационной системой клиники», — отметил Владислав Винокуров, руководитель направления по интеграции электронной подписи компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

Сервис СЭП создан на базе интеграционной платформы N3.Health. Ее разработчик — компания «ЭлНетМед» — одной из первых получила статус иной информационной системы, оператора передачи данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Помимо СЭП, она предоставляет сервисы выгрузки данных в ЕГИСЗ и региональные ГИС, организации телемедицинских консультаций, онлайн-записи на прием, обмена данными анализов, обследований, рецептов, хранения документов в электронных архивах, а также личный кабинет для взаимодействия врачей и пациентов.

Благодаря комплексному подходу медицинская организация получает возможность полного перехода на ЭДО с пациентами и партнерами от единого провайдера, который обеспечивает защищенные каналы связи, техническую поддержку и соблюдение требований законодательства по передаче медицинских данных. Это позволяет оптимизировать затраты медицинских организаций и сделать процесс внедрения цифровых сервисов более комфортным и быстрым.