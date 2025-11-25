CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

CraftTalk помог «Ингосстраху» добавить Max в общение с клиентами

Компания «Ингосстрах» завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр страховой компании обрабатывает текстовые сообщения от клиентов по всей стране. Технологическим партнером проекта выступает российская компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Интеграция с мессенждером Max стала доступна через чат-бот «Ингосстраха», ориентированного на клиентов компании. Чат-бот подключен к ИИ-платформе CraftTalk: All-in-one, которая позволяет комплексно решать вопрос обработки обращений в разных каналах коммуникации и управлять знаниями компании из единого источника.

C 2022 г. «Ингосстрах» для ответов клиентам использует платформу CraftTalk: All-in-one, которая позволяет комплексно решать вопрос обработки обращений в разных каналах коммуникации и управлять знаниями компании из единого источника — базы знаний. Неважно, откуда поступает сообщение от застрахованного: из чата на сайте компании, через сообщения в личном кабинете, мобильном приложении, агентском портале или в мессенджерах — «Ингосстрах» в течение нескольких минут обработает запрос, предоставит ответ или свяжет со специалистом, который поможет решить возникший вопрос. При этом специалисты нескольких департаментов пользуются единой актуальной базой знаний, что упрощает процесс получения необходимой информации и улучшает коммуникации как с клиентами, так и между отделами в рамках решения различных вопросов.

«Внедрение популярного мессенджера Max стало важным этапом в развитии нашей клиентской коммуникации. Мы наблюдаем, что клиенты все чаще предпочитают решать страховые вопросы в цифровых каналах. За последний год число текстовых диалогов возросло на 28%, достигнув порядка 200 тыс. в месяц. При это мы уделяем особое внимание обмену конфиденциальной информацией (фотографиями с места ущерба, справками, договорами, коммерческими предложениями и т.п.) в защищенной среде. Интеграция с Max, которая была реализована командами “Ингосстраха” и CraftTalk за несколько дней, позволяет нам поддерживать высокие стандарты информационной безопасности при взаимодействии с клиентами в новом канале», — сказал Денис Григорьев, заместитель генерального директора по операционной работе компании «Ингосстрах».

«Особенность проекта для “Ингосстраха” в том, что омниканальная платформа CraftTalk: All-in-one установлена в контуре заказчика и подчиняется строгим регламентам информационной безопасности с большим количеством настроек. Подключение к Max требовало детальной проработки всех аспектов в области ИБ. Кроме того, Max находится в периоде активного развития, что влияет на изменение его API-политик. Мы благодарим техническую поддержку мессенджера за оперативную реакцию на наши запросы по интеграции. Это позволило быстро подключить возможность работы с различными типами файлов, необходимыми “Ингосстраху” для привычного взаимодействия с клиентами», — сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

