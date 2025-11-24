Росатом создал центр подготовки экспертов по сертификации доверенной ИТ‑продукции

Создание учебного центра — важный шаг в укреплении кадрового потенциала отечественной системы сертификации критически важных информационных решений

«Росатом» совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» запускает новую программу подготовки специалистов для системы добровольной сертификации «КИИ Серт» (КИИ — критическая информационная инфраструктура). Проект направлен на формирование квалифицированного кадрового резерва для органов по сертификации и испытательных лабораторий. Обучение будет проходить на базе Аттестационно испытательного центра информационной безопасности и систем защиты информации (АИЦ ИБСЗИ).

Учебный центр призван решить сразу несколько важных задач. Прежде всего, здесь разрабатывают современные учебные программы и учебно-методические материалы для дополнительного профессионального образования. На их основе проводят обучение экспертов, которые затем будут участвовать в процедурах сертификации доверенной продукции. Центр входит в состав системы добровольной сертификации «КИИ-Серт» и активно взаимодействует с ее участниками, чтобы оперативно учитывать их запросы и потребности в подготовке специалистов. Создание такого учебного центра — значимый шаг для отечественной системы сертификации критически важных информационных решений.

«Совместный проект не просто готовит специалистов — он способствует формированию надежной инфраструктуры информационной устойчивости в России, что особенно важно в условиях растущих требований к защите критически важных систем. Тесное партнерство с НИЯУ МИФИ позволит внести весомый вклад в формирование инфраструктуры системы оценки соответствия доверенной продукции для отраслей КИИ, создавая единую платформу развития профессиональных компетенций для экспертов», — отметил руководитель научно-производственного объединения «Росатома» Виталий Мисурагин.

Образовательный курс предназначен для работников органов по сертификации и испытательных лабораторий СДС «КИИ-Серт» и позволяет углубить профессиональные знания и актуализировать навыки в области сертификации критической информационной инфраструктуры (КИИ). Чтобы записаться, достаточно оставить заявку на сайте КИИ-Серт.рф — при этом программы учебного центра будут постоянно расширяться, а компетенции выпускников — актуализироваться. Как добавил руководитель центрального органа СДС «КИИ-Серт» Иван Гребенников, созданный учебный центр уже в этом году примет первую группу специалистов по сертификации и испытаниям для обучения.

«НИЯУ МИФИ является базовым высшем учебных заведением госкорпорации «Росатом» традиционно готовящий кадры для отрасли. Центр дополнительного профессионального образования системы добровольной сертификации «КИИ-Серт» — АИЦ ИБСЗИ — является членом технического комитета по стандартизации 167 и активно участвует с 2022 года в разработке национальных стандартов в области доверенных программно-аппаратных комплексов и изделий электронной компонентной базы для критической инфраструктуры. Мы рады поделиться своими знаниями и наработками с коллегами!», — добавил руководитель учебного центра СДС «КИИ-Серт» и заместитель директора АИЦ ИБСЗИ Леонид Кессаринский.

Справка:

Система добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ» была создана и зарегистрирована в госкорпорации «Росатом» в соответствии с Указом Президента России от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Цель системы – проведение сертификации решений для критической информационной инфраструктуры (КИИ) с обеспечением необходимого уровня объективности и достоверности результатов. Основной задачей системы является подтверждение соответствия решений критериям технологической независимости для обеспечения устойчивости КИИ.

В условиях стремления к укреплению технологического суверенитета России и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры, госкорпорация «Росатом» активно участвует в разработке и внедрении инноваций. Важной частью этой работы является сертификация продукции для КИИ, что способствует повышению надежности и функциональности информационных систем, критически важных для различных отраслей экономики. В результате таких инициатив укрепляется конкурентоспособность российской промышленности на международной арене.