CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника
|

Росатом создал центр подготовки экспертов по сертификации доверенной ИТ‑продукции

Создание учебного центра — важный шаг в укреплении кадрового потенциала отечественной системы сертификации критически важных информационных решений

«Росатом» совместно с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» запускает новую программу подготовки специалистов для системы добровольной сертификации «КИИ Серт» (КИИ — критическая информационная инфраструктура). Проект направлен на формирование квалифицированного кадрового резерва для органов по сертификации и испытательных лабораторий. Обучение будет проходить на базе Аттестационно испытательного центра информационной безопасности и систем защиты информации (АИЦ ИБСЗИ).

Учебный центр призван решить сразу несколько важных задач. Прежде всего, здесь разрабатывают современные учебные программы и учебно-методические материалы для дополнительного профессионального образования. На их основе проводят обучение экспертов, которые затем будут участвовать в процедурах сертификации доверенной продукции. Центр входит в состав системы добровольной сертификации «КИИ-Серт» и активно взаимодействует с ее участниками, чтобы оперативно учитывать их запросы и потребности в подготовке специалистов. Создание такого учебного центра — значимый шаг для отечественной системы сертификации критически важных информационных решений.

atm-76972_1.jpeg


«Совместный проект не просто готовит специалистов — он способствует формированию надежной инфраструктуры информационной устойчивости в России, что особенно важно в условиях растущих требований к защите критически важных систем. Тесное партнерство с НИЯУ МИФИ позволит внести весомый вклад в формирование инфраструктуры системы оценки соответствия доверенной продукции для отраслей КИИ, создавая единую платформу развития профессиональных компетенций для экспертов», — отметил руководитель научно-производственного объединения «Росатома» Виталий Мисурагин.

Образовательный курс предназначен для работников органов по сертификации и испытательных лабораторий СДС «КИИ-Серт» и позволяет углубить профессиональные знания и актуализировать навыки в области сертификации критической информационной инфраструктуры (КИИ). Чтобы записаться, достаточно оставить заявку на сайте КИИ-Серт.рф — при этом программы учебного центра будут постоянно расширяться, а компетенции выпускников — актуализироваться. Как добавил руководитель центрального органа СДС «КИИ-Серт» Иван Гребенников, созданный учебный центр уже в этом году примет первую группу специалистов по сертификации и испытаниям для обучения.

«НИЯУ МИФИ является базовым высшем учебных заведением госкорпорации «Росатом» традиционно готовящий кадры для отрасли. Центр дополнительного профессионального образования системы добровольной сертификации «КИИ-Серт» — АИЦ ИБСЗИ — является членом технического комитета по стандартизации 167 и активно участвует с 2022 года в разработке национальных стандартов в области доверенных программно-аппаратных комплексов и изделий электронной компонентной базы для критической инфраструктуры. Мы рады поделиться своими знаниями и наработками с коллегами!», — добавил руководитель учебного центра СДС «КИИ-Серт» и заместитель директора АИЦ ИБСЗИ Леонид Кессаринский.

Справка:

Система добровольной сертификации «КИИ-СЕРТ» была создана и зарегистрирована в госкорпорации «Росатом» в соответствии с Указом Президента России от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Цель системы – проведение сертификации решений для критической информационной инфраструктуры (КИИ) с обеспечением необходимого уровня объективности и достоверности результатов. Основной задачей системы является подтверждение соответствия решений критериям технологической независимости для обеспечения устойчивости КИИ.

В условиях стремления к укреплению технологического суверенитета России и усиления безопасности критической информационной инфраструктуры, госкорпорация «Росатом» активно участвует в разработке и внедрении инноваций. Важной частью этой работы является сертификация продукции для КИИ, что способствует повышению надежности и функциональности информационных систем, критически важных для различных отраслей экономики. В результате таких инициатив укрепляется конкурентоспособность российской промышленности на международной арене.

Рекламаerid:2W5zFJHV34CРекламодатель: Частное учреждение по реализации коммуникационных программ атомной отраслиИНН/ОГРН: 9705152344/1217700048851

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще