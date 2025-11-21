Цифровая революция: навыки, которые превратили обычных бухгалтеров в самых востребованных специалистов

Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает взрывной рост спроса на цифровые компетенции: за последние три года навык работы с системой маркировки «Честный знак» вырос в 8,5 раз, а электронный документооборот стал требоваться в 4,5 раза чаще. Облачные сервисы демонстрируют стремительную популярность – «Битрикс24» (в 3 раза) и «МойСклад» (+81,8%) стали неотъемлемыми инструментами современного специалиста. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Традиционные системы также эволюционируют: работодатели все чаще ищут бухгалтеров с узкоспециализированными навыками. Спрос на знание «1С: Бухгалтерия» вырос на 67,1%, модули «1С: Документооборот» (+44,7%) и «1С: ERP» (+43,1%) тоже демонстрируют устойчивый рост. Даже базовые офисные пакеты остаются важными – MS Office (+20,6%) и Excel (+16,7%) продолжают укреплять свои позиции, а платформа СБИС (+6,3%) сохраняет стабильное присутствие в требованиях работодателей.

Данные hh.ru подтверждают: современный бухгалтер – это не просто счетовод, а многопрофильный специалист, одинаково уверенно работающий как с налоговой отчетностью, так и с облачными сервисами, системами маркировки и электронного документооборота.

«Мы наблюдаем фундаментальную трансформацию профессии бухгалтера. Если раньше ключевыми были навыки работы в 1С и составления отчетности, то сегодня работодатели ждут от специалистов владения цифровыми экосистемами – от электронного документооборота до систем маркировки. Особенно показателен рост спроса на «Честный знак» – почти в девять раз за три года. Это не просто тренд, это требование времени: современный бухгалтер становится оператором цифровых бизнес-процессов», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

«Спрос на бухгалтеров демонстрирует уверенный рост: по данным hh.ru и банка «Точка», за последние десять лет число вакансий для них выросло во впечатляющие четыре раза. Мы видим, как меняется портрет идеального кандидата: компании все чаще ищут специалистов, которые разбираются не только в классическом учете, но и в цифровых инструментах, аналитике и автоматизации бизнес-процессов. В нашей практике закрытие таких позиций занимает около двух недель — почти вдвое быстрее среднего по рынку. Это объясняется тем, что мы сами работаем в HR-Tech и глубоко специализируемся на подборе: наши внутренние процессы выстроены на основе собственных технологий. Показательно, что средний срок работы бухгалтеров в команде составляет четыре-пять лет, что подтверждает не только стабильность, но и точность нашего подхода к подбору специалистов новой формации», — сказала Ксения Степанова, HRD Skillaz.

Рост спроса и зарплат

С января по начало октября 2025 г. российские работодатели разместили на hh.ru более 220 тыс. вакансий для бухгалтеров. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (87 тыс. или 39% от общего объема), за ним следуют Приволжский (38,1 тыс. или 17%), Северо-Западный (29,1 тыс. или 13%), Сибирский (22,3 тыс. или 10%), Южный (18,8 тыс. или 8%), Уральский (17,2 тыс. или 8%), Дальневосточный (10,6 тыс. или 5%) и Северо-Кавказский (3,7 тыс. или 2%) федеральные округа.

Медианная зарплата бухгалтеров демонстрирует положительную динамику: за год она выросла с 66 700 до 77 400 руб., прирост составил 10 700 руб. Медианная предлагаемая зарплата на 5 400 руб. превышает ожидания соискателей, что свидетельствует о дефиците квалифицированных специалистов.

Топ-5 отраслей с наибольшим ростом зарплат бухгалтеров: государственные организации – рост на 55 800 руб. до 127 500 руб.; искусство, культура – рост на 47 500 руб. до 117 500 руб.; услуги для бизнеса – рост на 13 200 руб. до 89 300 руб.; химическое производство, удобрения – рост на 11 300 руб. до 80 000 руб.; промышленное оборудование, техника – рост на 9 900 руб. до 89 900 руб.