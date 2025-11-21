Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях

Аналитический отдел проекта STAQ, направленного на цифровизацию бизнеса, провел комплексное исследование, посвященное определению текущего уровня внедрения IoT- и MES-платформ на промышленных предприятиях России. Исследование основано на результатах опросов клиентов и партнеров STAQ, а также на аналитической информации по реализованным проектам компании и открытых отраслевых данных. В опросах приняли участие 138 отечественных промышленных предприятий, поделившихся фактическими данными и своими наблюдениями. Об этом CNews сообщили представители STAQ.

По результатам исследования STAQ MES-системы уже получили широкое распространение в российской производственной сфере, они внедрены у 82% крупных промышленных предприятий, тогда как IoT-платформы присутствуют только у 54% подобных компаний. В сегменте среднего бизнеса уровень проникновения IoT- и MES-платформ намного ниже: решения MES используют 18% производственных компаний, а IoT-решения - только около 12%. Чаще всего, IoT и MES-системы используют организации, для которых непрерывность производственного процесса критически важна – это энергетика, нефтехимия, транспорт и агропром.

Аналитики STAQ выявили основные причины внедрения IoT- и MES-решений на промышленных предприятиях в России. Ключевой причиной стало повышение эффективности и производительности труда – данную цель указали 74% компаний. Также важной причиной был рост прозрачности процессов и управляемости – 58% компаний отметили, что внедрение подобных решений помогает выявлять «узкие» места и быстрее реагировать на сбои. Для многих предприятий серьезным фактором стало снижение издержек на обслуживание оборудования – 46% компаний сообщили, что переход к планово-предиктивной модели позволил сократить затраты на ремонт на 10-30%.

Повышение качества продукции также являлось значимой причиной – 39% компаний указали, что аналитика MES помогает контролировать параметры качества в режиме реального времени. В списке причин также оказались повышение надежности производства, сокращение количества внеплановых остановок и потерь объемов выпуска или качества продукции.

Несмотря на очевидные преимущества использования IoT- и MES-платформ, многие российские промышленные предприятия до сих пор сталкиваются с рядом системных барьеров. Опрошенные компании, которые еще не внедряли подобные решения, выделили несколько основных препятствий, мешающие внедрению данных систем. Прежде всего, это высокая стоимость интеграции MES-систем – 62% компаний отметили, что стартовые инвестиции превышают десятки миллионов рублей. Еще одним барьером являются требования к информационной безопасности и закрытой инфраструктуре – 57% организаций сообщили, что не могут использовать облачные IoT-платформы из-за корпоративных регламентов ИБ.

Значительным препятствием для внедрения подобных систем также считается дефицит компетенций – 43% отметили нехватку специалистов, способных проектировать и сопровождать IoT-интеграции. Серьезным барьером является ограниченная гибкость готовых решений – 38% компаний заявили, что существующие платформы часто не адаптированы под особенности их производственного цикла.

В ходе исследования удалось выявить экономический эффект, связанный с внедрением IoT- и MES-платформ в России. Отрасли, изначально построенные на IoT-технологиях – каршеринг, логистика и телематика – стали возможны за счет соединения оборудования, людей и данных в реальном времени. В традиционных секторах – машиностроении, пищевой промышленности, металлургии - внедрение IoT- и MES-платформ показывает ощутимый эффект. Производительность труда растет в 1,8 – 2,3 раза, а время простоя оборудования сокращается на 25-40%. По мнению клиентов STAQ, именно переход к data-driven управлению становится ключевым фактором роста эффективности – когда решения принимаются не интуитивно, а на основании данных.

«IoT- и MES-платформы уже стали стандартом зрелости цифровых предприятий, однако остаются труднодоступными для большинства компаний среднего сегмента. Следующий этап развития рынка – это появление гибридных отечественных платформ, объединяющих функциональность IoT- и MES, способных работать в on-premise среде, обеспечивая гибкость, безопасность и экономическую доступность», – отметил Василий Ежов, директор по IoT проекта STAQ.