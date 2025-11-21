CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Доля ИИ-сервисов превысила 50% в структуре выручки Cloud.ru в 2025 году

По итогам девяти полных месяцев 2025 г. общая выручка провайдера облачных и ИИ-решений Cloud.ru составила 56,1 млрд руб. При этом выручка Cloud.ru от ИИ-направления за этот же период составила 30,3 млрд руб., достигнув доли в 54%. За весь 2024 г. общая выручка компании составляла 49,4 млрд руб., а доля выручки от ИИ-направления — 48% или 23,7 млрд руб.

На положительную динамику показателя повлиял рост спроса на сервисы и инфраструктуру для работы с ИИ. С июня 2025 г. Cloud.ru предоставляет их как единую среду AI Factory, которая состоит из шести взаимосвязанных инструментов, необходимых для полного цикла внедрения решений на основе генеративных нейросетей.

Уже в сентябре 2025 г. интенсивность потребления больших языковых моделей пользователями Cloud.ru вышла на уровень общемировых показателей в 2 млрд токенов (наименьшая единица, на которую слово или фраза могут быть разбиты при обработке LLM) в сутки на одного пользователя. В ноябре 2025 г. AI Factory перешла в коммерческую эксплуатацию. Средняя цена на популярные открытые большие языковые модели составляет 35 руб. за входной и 70 руб. за выходной миллион токенов.

«Спрос российских компаний на большие языковые модели и инструменты для создания AI-агентов для автономного решения задач растет. Мы делаем использование генеративного AI доступным, чтобы стимулировать переход от пилотных проектов к системному внедрению решений», — сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

«Яндекс» создал робота на замену юристам

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Иркутский аэропорт перешел на СХД Tatlin.Flex.Pro

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще