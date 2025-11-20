CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона»

SIM-карты «МегаФона» стали доступны на площадках многофункциональных центров Барнаула. Партнерская программа позволит действующим и новым абонентам сократить временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проект реализован в рамках соглашения между оператором и МФЦ региона. Запуск продажи SIM-карт в сети центров особенно актуален для иностранных граждан. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с начала текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам.

Сотрудничество двух сторон позволяет сократить время клиентов на получение документов, подтверждений и оформление SIM-карты, поскольку теперь все это можно сделать в одном месте.

На сегодня услуга по продаже SIM-карт предоставляется во всех отделениях Барнаула, затем специалисты оператора сделают ее доступной в других городах края, позже в районах. В сеть КАУ «МФЦ Алтайского края» включен 71 центр «Мои документы», где предоставляется 279 государственных и муниципальных услуг.

«Наше взаимодействие с многофункциональными центрами направлено на оптимизацию процесса обслуживания иностранных граждан при заключении новых договоров. Перед оператором стоит важная задача — отработать эффективный клиентский сценарий, чтобы минимизировать временные издержки, ведь значительная доля приезжих из-за рубежа находится в России пару тройку месяцев и часто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры в срок», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Пилотной площадкой, где у клиентов появилась возможность получить SIM-карты оператора, стал «Всеволожский» МФЦ Ленинградской области. Начиная с июня 2025 г., география предоставления этой услуги расширялась, в том числе за счет территорий Сибири и Дальнего Востока. Купить SIM-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Республики Алтай, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Компания Yadro начала прием заказов на первую отечественную All-NVMe систему хранения данных Tatlin.Afa

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще