Сканеры «Интек» с ИИ Smart Engines внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России

Программно-аппаратный комплекс, разработанный компанией «Интек» совместно с Smart Engines, включен в федеральный реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России. Запись о внесении появилась в картотеке государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Полностью российское производство делает возможным масштабное применение сканеров в рамках федеральных и региональных проектов цифровизации. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Разработанный комплекс сочетает аппаратные решения «Интек» и технологии российского разработчика Smart Engines, специализирующегося на системах распознавания и проверки подлинности документов. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает высокую точность анализа и детекцию признаков подделки по 60 параметрам, включая проверку в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах.

Совместная работа сканера и программного обеспечения позволяет выявлять фальсифицированные документы и предотвращать мошеннические атаки разных классов. Это касается не только имперсонации, но и использования документов с переклеенными фотографиями, измененными данными, а также отступающих от стандартов.

Мультиспектральные сканеры уже применяются в составе автоматизированных систем паспортного контроля «АСПК Сапсан» в международных аэропортах Шереметьево, Внуково и Кольцово, обеспечивая безопасность и высокую скорость обработки документов на объектах транспортной инфраструктуры.

Статус отечественного производителя подтверждает технологическую независимость решения и гарантирует соответствие требованиям программ импортозамещения. Включение сканера в реестр открывает новые возможности для участия в государственных закупках, а также для массового внедрения технологии на предприятиях энергетического, промышленного, банковского и государственного секторов.