I-SYS и Chatme.ai объявляют о стратегическом партнерстве для создания интеллектуальных бизнес-решений

Российская компания I-SYS, специализирующаяся на создании комплексных бизнес-решений для автоматизации, а также разработке решений на базе ИИ, и компания Chatme.ai, разработчик платформы для создания и управления чат-ботами и голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта, объявляют о старте стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители I-SYS.

В рамках сотрудничества компании объединят свои технологические экспертизы для создания новых клиентских сервисов и систем автоматизации внутренних бизнес-процессов. Интеграция инструментов Chatme.ai в бизнес-решения I-SYS позволит предложить рынку комплексную платформу для создания ИИ-агентов, интегрированных в различные бизнес-процессы и решения на базе платформы DocTrix, например:

– Интеллектуальная техническая поддержка: Автоматизация обработки обращений клиентов с помощью ИИ-помощников, способных решать до 80% типовых запросов.

– Автоматизация HR и внутренних процессов: Внедрение голосовых и чат-ботов для ответов на вопросы сотрудников, обработки заявок и управления расписаниями.

– Автоматизация документооборота: Анализ, оптимизация процессов согласования документов, и т.п.

«Мы видим растущий спрос со стороны крупного бизнеса на включение интеллектуальных сервисов в решения, которые автоматизируют взаимодействие с клиентами и сотрудниками. Партнерство с Chatme.ai, чья платформа демонстрирует впечатляющую гибкость конфигурирования и глубину понимания естественного языка, — это логичный шаг в развитии нашего портфолио. Вместе мы сможем предлагать нашим клиентам действительно готовые к работе “под ключ” ИИ-продукты», — сказал Аркадий Золотовицкий, директор I-SYS.

«Для нас сотрудничество с таким опытным интегратором, как I-SYS, — это возможность масштабировать наши технологии и вывести их на новый уровень. Благодаря глубокой экспертизе I-SYS в области внедрения сложных ИТ-систем, наши ИИ-решения смогут эффективно работать в инфраструктуре крупнейших компаний страны, принося им ощутимую бизнес-ценность», — отметила Карина Салимова, директор по развитию отношения с клиентами Chatme.ai.