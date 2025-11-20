Argo.Tech впервые представила в России SNA-хранилище, растущее с бизнесом

В ноябре 2025 г. Argo.Tech, российская компания, создающая программные комплексы хранения данных и решения на базе искусственного интеллекта, представила Storage — новое поколение отечественных систем хранения, в которых программное и аппаратное обеспечение проектируются как единое решение. Об этом CNews сообщили представители Argo.Tech.

Сегодня практически весь рынок опирается на Software-Defined Storage (SDS) — программно-определяемые системы, позиционируемые как независимые от оборудования. Однако этот подход связан с ограничениями: использование неподтверждённых аппаратных компонентов приводит к падению производительности, нестабильной работе и сложностям с поддержкой. Кроме того, многие поставщики используют универсальные серверы без глубокой проверки платформы, что создает риски непредсказуемой работы и усложняет эксплуатацию.

Argo.Techрешила эти проблемы, разработав интегрированную систему хранения — Storage.

Storage — программный комплекс хранения данных, который применяется в составе подхода Node Appliance. Этот подход предполагает поставку программного обеспечения сразу в составе готового узла хранения, где аппаратная платформа и программный комплекс изначально интегрированы и протестированы.

В отличие от SDS, устанавливаемого на универсальные серверы, Storage (Node Appliance) - это специализированный аппаратный узел, спроектированный для задач хранения данных. Его архитектура оптимизирована под высокие нагрузки, а все компоненты протестированы на уровне прошивок и драйверов, что обеспечивает стабильность и предсказуемую производительность.

Storage объединяет преимущества аппаратных решений мирового класса и отечественной технологической базы. В составе каждого узла предусмотрены: Active контроллеры, обеспечивающие отказоустойчивость; аппаратное кэширование и оптимизированные RAIDZ-алгоритмы; резервные блоки питания и вентиляторы; поддержка «горячей замены» всех компонентов; механизмы репликации и снапшотов; мультипротокольный доступ к данным (NFS, CIFS/SMB, iSCSI, FC, S3).

Решение разработано с учетом требований современных центров обработки данных. Архитектура узлов хранения обеспечивает оптимальную плотность размещения, энергоэффективность и удобство обслуживания, что особенно важно для высоконагруженных инфраструктур.

Storage by Argo.Tech полностью сертифицировано и внесено в соответствующие российские реестры. Производство осуществляется совместно с отечественными партнерами — «Норси-Транс», «Крафтвей», «Битблейз», «Ютинет», Open Yard, «Гравитон» и ЦТТ, что гарантирует доверенную сборку и соответствие требованиям технологического суверенитета. Решение доступно к покупке через технологических партнеров Argo.Tech и у крупных дистрибьюторов ИТ-рынка, включая: Treolan, Merlion, OCS и RRC.

«Рынок привык к SDS-решениям, но они не всегда удовлетворяют ожидания по стабильности и предсказуемости. Мы вернулись к привычной архитектуре, в которой программное обеспечение и аппаратная платформа создаются как единый организм. Это обеспечивает надежность, эффективность и отсутствие зависимости от внешних компонентов. Storage — ответ на запрос рынка на предсказуемую инфраструктуру, а подход Node Appliance позволяет быстро внедрять полностью сертифицированное решение», — сказал Андрей Кучинский, генеральный директор Argo.Tech.

Новая система предназначена для корпоративных и государственных инфраструктур, где критичны отказоустойчивость, энергоэффективность и сертификация. Storage обеспечивает стабильную работу под высокими нагрузками — от баз данных и виртуализации до резервного копирования и долгосрочных архивов.

Компания планирует дальнейшее развитие линейки узлов хранения и расширение сети технологических партнеров, формируя полностью отечественную экосистему решений на базе архитектуры Storage (Node Appliance).