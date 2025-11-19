Новые центры развития промышленной робототехники откроются в Томске, Самаре и Фрязино

Они появятся на базе компаний Тесвел, VPG LaserONE и Томского государственного университета и получат гранты Минпромторга России в размере 208,3 млн руб. на разработку решений в отрасли, внедрение робототехнических комплексов и подготовку кадров. Новые центры войдут в сеть из шести уже созданных центров развития промышленной робототехники по стране. Итоги грантового отбора, прошедшего по национальному проекту «Средства производства и автоматизации», подвел оператор конкурса — Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

На конкурс по созданию новых центров развития промышленной робототехники поступило 13 заявок от компаний из Тульской, Самарской, Тюменской областей и еще восьми регионов России.

Участники представили программы работы будущих центров развития промышленной робототехники, включая перечень мероприятий, финансовый план, описание разрабатываемых робототехнических решений и список партнеров. Комиссия из экспертов университета «Иннополис». , ученых и исследователей в области робототехники оценила заявки по уровню квалификации компании, научно-технической базе и наработкам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экономической эффективности и устойчивости проекта, готовности к реализации плана.

Валерий Пивень, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России: «Расширение сети центров развития промышленной робототехники является важным элементом инфраструктуры, которую мы формируем в рамках национального проекта “Средства производства и автоматизации”. В 2025 г. Минпромторг России провел уже два конкурсных отбора, что позволило дополнить сеть новыми центрами-спутниками и укрепить технологические компетенции в регионах. Такой подход способствует последовательному внедрению промышленной роботизации по всей стране — усиливается региональная экспертиза, и предприятия шире вовлекаются в процессы автоматизации».

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис»: «Новые центры станут частью сети, которая уже включает шесть действующих центров развития робототехники в стране, и укрепят проект. Так, компания Тесвел предлагаем комплексные решения в области автоматизации и роботизации производственных процессов, производит оборудование для генерации азота и реализует инжиниринговые проекты, VPG LaserONE — развивает решения для лазерной и волоконной техники, а Томский государственный университет сделает акцент на подготовке кадров и создании робототехнических решений для науки и образования. Расширение федеральной сети центров развития промышленной робототехники позволит решить ключевые задачи промышленности по повышению плотности роботизации».