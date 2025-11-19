CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Новые центры развития промышленной робототехники откроются в Томске, Самаре и Фрязино

Они появятся на базе компаний Тесвел, VPG LaserONE и Томского государственного университета и получат гранты Минпромторга России в размере 208,3 млн руб. на разработку решений в отрасли, внедрение робототехнических комплексов и подготовку кадров. Новые центры войдут в сеть из шести уже созданных центров развития промышленной робототехники по стране. Итоги грантового отбора, прошедшего по национальному проекту «Средства производства и автоматизации», подвел оператор конкурса — Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

На конкурс по созданию новых центров развития промышленной робототехники поступило 13 заявок от компаний из Тульской, Самарской, Тюменской областей и еще восьми регионов России.

Участники представили программы работы будущих центров развития промышленной робототехники, включая перечень мероприятий, финансовый план, описание разрабатываемых робототехнических решений и список партнеров. Комиссия из экспертов университета «Иннополис». , ученых и исследователей в области робототехники оценила заявки по уровню квалификации компании, научно-технической базе и наработкам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экономической эффективности и устойчивости проекта, готовности к реализации плана.

Валерий Пивень, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России: «Расширение сети центров развития промышленной робототехники является важным элементом инфраструктуры, которую мы формируем в рамках национального проекта “Средства производства и автоматизации”. В 2025 г. Минпромторг России провел уже два конкурсных отбора, что позволило дополнить сеть новыми центрами-спутниками и укрепить технологические компетенции в регионах. Такой подход способствует последовательному внедрению промышленной роботизации по всей стране — усиливается региональная экспертиза, и предприятия шире вовлекаются в процессы автоматизации».

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис»: «Новые центры станут частью сети, которая уже включает шесть действующих центров развития робототехники в стране, и укрепят проект. Так, компания Тесвел предлагаем комплексные решения в области автоматизации и роботизации производственных процессов, производит оборудование для генерации азота и реализует инжиниринговые проекты, VPG LaserONE — развивает решения для лазерной и волоконной техники, а Томский государственный университет сделает акцент на подготовке кадров и создании робототехнических решений для науки и образования. Расширение федеральной сети центров развития промышленной робототехники позволит решить ключевые задачи промышленности по повышению плотности роботизации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/