МТС обеспечила новые возможности для мобильного интернета в коливингах ИТ-кампуса «Неймарк»

МТС развернула новые базовые станции в районе коливингов ИТ‑кампуса «Неймарк» на Больших Оврагах. Благодаря этому быстрый мобильный интернет теперь доступен в 18 жилых корпусах, где смогут проживать около полутора тысяч студентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В настоящее время в коливингах проживают студенты ИТ-направлений нижегородских вузов и сетевых программ Университета «Неймарк». Технические специалисты МТС запустили две технологичные базовые станции на территории ИТ‑кампуса. Эти станции были встроены непосредственно в смарт-опоры, обеспечив таким образом быстрое подключение к высокоскоростному мобильному интернету всех восемнадцати студенческих общежитий. Такой подход позволил решить техническую задачу максимально эстетичным способом, сохраняя привлекательность дизайна окружающего пространства и обеспечивая качественный мобильный интернет в жилых корпусах и зонах для спортивной активности, творчества и совместной учебы.

«МТС рада принять участие в важном для региона проекте «Неймарк», обеспечив будущую смену ИТ‑инженеров качественными телекоммуникационными услугами. Запуская этот проект, мы продолжаем активно поддерживать развитие сферы информационных технологий. В перспективе на территории кампуса можно внедрить и другие решения из портфеля B2B‑услуг компании, которые могут повысить цифровую зрелость образовательной среды, например, платформу для безопасных онлайн-коммуникаций и совместной работы команд «МТС Линк», различные облачные сервисы МТС Web Services, позволяющие развертывать учебные платформы и ИТ‑лаборатории, хранить данные и масштабировать вычислительные ресурсы. Мы постоянно организуем мероприятия, направленные на развитие ИТ-отрасли и поддержку технологических студенческих инициатив в разных городах России, включая Нижний Новгород. Например, в этом году в Нижнем Новгороде проходил большой ИТ‑фестиваль «Система Фест» и конференция True Tech Hub «Мир ИТ изнутри», где собрались больше полутора тысяч молодых специалистов», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.