CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС Exolve подтвердил лидерство на российском рынке Telecom API по версии CNews

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, вновь стал лидером рейтинга провайдеров Telecom API по версии аналитиков CNews.

МТС Exolve возглавляет российский рынок Telecom API второй год подряд – с одноименной облачной платформой для автоматизированных коммуникаций бизнеса с клиентами. Эксперты CNews отметили широкие функциональные возможности платформы, оптимизацию под омниканальные коммуникационные стратегии бизнеса и использование технологий искусственного интеллекта. Среди преимуществ также выделены высокий уровень техподдержки, безопасность, широкий набор средств разработки (SDK) и развернутая API-документация, размещенная в открытом доступе.

Telecom API — это инструменты, которые позволяют компаниям интегрировать голосовые и текстовые коммуникации в свои ИТ-системы, обеспечивая единое управление всеми каналами связи, будь то звонки, SMS, мессенджеры, email, соцсети и т.д.

Для составления рейтинга аналитики ИТ-маркетплейса CNews изучили решения ведущих российских поставщиков. В ходе сравнения оценивалась как базовая функциональность, так и продвинутые возможности на основе ИИ-инструментов.

По данным экспертов, рынок Telecom API в России на протяжении последних лет сохраняет динамику двузначного роста, и составляет 23–25% в год. В ближайшие годы основным драйвером роста станет внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизации коммуникаций, что позволит компаниям создавать более персонализированный и эффективный клиентский сервис.

«МТС Exolve второй год подряд подтверждает лидерство на российском рынке Telecom API. Этот результат отражает высокий уровень доверия клиентов и эффективность наших решений, которые помогают компаниям выстраивать цифровые коммуникации нового поколения, – сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин. – Мы непрерывно развиваем нашу платформу, добавляя новые сервисы - от рассылок и месседжинга до инструментов анализа больших данных, которые делают взаимодействие бизнеса с клиентами максимально простым и технологичным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/