ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» для управления качеством руды

ГК «Цифра» и «Евраз» завершили внедрение проекта «Геометаллургия» на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК). Это масштабный проект цифровой трансформации, направленный на стабилизацию качественных показателей добываемой руды по всей производственной цепочке.

В результате реализации проекта увеличился объем производства концентрата, повысилось его качество, снизились потери железа с хвостами мокрой и сухой магнитной сепарации. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Цифра».

«Евраз КГОК» стал площадкой для комплексной реализации цифровых технологий — от планирования и диспетчеризации до сквозного контроля качества. Благодаря «Геометаллургии» нам удалось внедрить сквозное управление качеством руды, добиться усреднения показателей на перегрузочных пунктах, поставки сырья с требуемыми характеристиками и настройки оптимального режима работы фабрики», — сказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Содержание полезного компонента в руде «Евраз КГОК» колеблется в пределах 14–16%. Повысить этот показатель даже на несколько долей процента – значит увеличить экономический эффект. Для этого «Цифра» и «Евраз» внедрили цифровые инструменты, которые управляют рудопотоком от карьера до фабрики. «Геометаллургия»“ — это не просто набор технологий, а новый уровень управления производством. Решение, построенное на базе «Цифра. Карьер», помогает обеспечить поставки руды заданного качества и контролировать качество сырья, поступающего на фабрики, с быстрым реагированием на изменения», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

На «Евраз КГОК был» организован центр управления производством, объединивший диспетчерский персонал в едином пространстве. Это ускорило обмен информацией и повысило качество принятых решений. Сотрудники работают с дашбордами для телепанелей, на которые выводится оперативная информация по всей производственной цепочке.

Внедрено управление парком автосамосвалов с помощью модуля оперативного управления. Высокоточное позиционирование экскаватора позволяет определить качество породы в ковше и, соответственно, в кузове самосвала. Самосвалы, в свою очередь, распределяются таким образом, чтобы обеспечить минимальное отклонение качества на складах, а их высокоточное позиционирование позволяет зафиксировать координаты разгрузки.

ИТ-специалисты «Евраза» автоматизировали оперативное планирование горных работ. Внедрен алгоритм, рассчитывающий расстановку горнотранспортного оборудования. Он учитывает все ограничивающие факторы и последовательности отработки. Система формирует оптимальный недельно-суточный график, чтобы максимизировать производительность и получить нужное качество руды. Локомотивы оснащены системой позиционирования, что позволяет прослеживать параметры партий от перегрузочного пункта до разгрузки на фабрике.

На базе платформы «Евраза» были внедрены модули MES-системы — это связующее звено между горнотранспортным переделом и фабрикой, помогающее создать единое цифровое пространство. Интегрированные системы обеспечивают сквозное управление качеством продукции на всех переделах, формируют рекомендации для оптимального режима работы на основе параметров сырья и технологического регламента.