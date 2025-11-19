CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов

На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять задачи, консультировать, анализировать контекст и подстраиваются под него. Технология повышает эффективность работы, берет на себя часть рутины и освобождает время для стратегических и креативных задач. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Пользователи «Битрикс24» получат возможность создавать ИИ-агентов под свои уникальные сценарии с использованием no-code-конструктора, построенного на нодах. В центре системы находится ИИ-блок, который выполняет задачи внутри агента.

Бизнес приобретает консультанта, который знает регламенты отдела, помогает сотруднику с проверкой документов и контролем продаж. Для работы с внешними системами пользователи смогут подключить агентов к внешним системам с помощью MCP-Hub.

Использовать ИИ-агентов можно в CRM, задачах, бизнес-процессах и сторонних сервисах.

Таким образом, «Битрикс24» становится полноценной платформой для работы с ИИ-агентами. Помимо ИИ-агентов в него также войдет MCP-Hub для управления внешними программами.

«Мы уже используем несколько системных ИИ-агентов, и они отлично показывают, как технология работает в реальных бизнес-процессах. Например, агент по базе знаний мгновенно отвечает сотрудникам строго по регламентам компании, что особенно важно для онбординга. Агент для тестирования сам проводит проверки знаний через чат и возвращает руководителю результаты, а проектный агент делает регулярный дайджест по каждому проекту: отслеживает отпуска, больничные, просрочки и подсказывает, что перераспределить», — сказала Регина Алимбаева, продакт-менеджер «Битрикс24».

