Разработчик ПО для робототехники из корпорации ITG — Wheelies стал резидентом АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ)

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) стала резидентом АНО «Центр беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ). Взаимодействие с экосистемой ЦБСТ поможет сформировать практические стандарты применения БПЛА и повысить совместимость решений разных производителей. Об этом CNews сообщили представители ITG.

«Становление направления корпорации ITG резидентом Центра беспилотных систем и технологий создает основу для развития новой экосистемы автономных решений в промышленности и бизнесе. Мы видим, как дроны и роботизированные платформы становятся частью производственных процессов, логистики и инфраструктуры, и наша цель — сделать их использование безопасным, масштабируемым и экономически эффективным. Совместная работа с участниками Центра позволит ускорить внедрение передовых технологий, обмениваться практическим опытом и формировать единые стандарты для отрасли», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

АНО «ЦБСТ» объединяет научные и инженерные команды, финансовые и государственные структуры в прорывные проекты, которые способствуют развитию высоких технологий в России. Миссией центра стало содействие масштабированию инновационных решений в области беспилотных систем, а также поддержка проектов, способных стать лидерами на национальном и международном уровнях.

«Вступление в ЦБСТ дает нам возможность проверять технологии в реальных условиях, решать инженерные задачи совместно с отраслью и создавать интегрированные решения для бизнеса и промышленности», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

