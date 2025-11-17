CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Платформа Ensi вошла в число самых известных российских ИТ-решений для импортозамещения в e-commerce по версии CNews Analytics​

Платформа для автоматизации бизнес-процессов в электронной коммерции Ensi признана одним из наиболее известных и востребованных отечественных программных продуктов, предназначенных для замены зарубежных решений в ритейле. Согласно новому исследованию CNews Analytics, Ensi входит в пул решений, предлагающих рынку полнофункциональные и конкурентоспособные технологии.

Аналитики подтверждают общую для отрасли тенденцию: российские разработчики совершили качественный рывок и закрыли своими решениями множество ключевых задач бизнеса. Несмотря на то, что некоторые ниши все еще требуют внимания и доработки, процесс импортозамещения продолжает набирать обороты благодаря тесной кооперации всех участников рынка.

Платформа Ensi предоставляет российским компаниям комплексный инструмент для управления онлайн-продажами, обеспечивая тем самым технологический суверенитет, бесперебойность ключевых процессов и защиту данных.

Платформа Ensi и экосистема Ensi Cloud уже помогают крупному бизнесу, среди клиентов «Ашан», Gloria Jeans, «Иль де Ботэ», «Глобус» и др.

«Попадание в обзор CNews — это признание нашей работы и вклада в развитие российского IT-рынка. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и продолжаем развивать технологии, которые делают бизнес устойчивее и технологичнее», — сказал Егор Волков, генеральный директор Ensi.

