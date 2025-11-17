CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

84% жителей Москвы ожидают положительных изменений от искусственного интеллекта

84% жителей Москвы ожидают положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (в 2024 году — 76%). В целом по стране данный показатель составляет 86% (в 2024 — 77%). Таковы результаты исследования, которое провели «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Исследование проводилось в октябре 2025 г. в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

Как показал опрос, 81% жителей столицы убеждены, что дальнейшее развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта поможет изменить жизнь общества (по стране — 67%). Каждый третий (33%) участник опроса считает, что современные технологии дадут новые возможности в образовании. По 30% опрошенных ожидают положительного влияния инноваций на медицину и продолжительность жизни, а также на безопасность на производстве. Чуть меньше — 29% — рассчитывают на повышение качества и удобства жизни. Еще 28% респондентов полагают, что внедрение ИИ увеличит производительность труда и облегчит его, а 27% надеются на развитие производства и появление новых отраслей экономики.

Каждый пятый (20%) убежден, что искусственный интеллект повысит уровень безопасности. 17% считают, что он будет выполнять сложную для человека работу. Еще столько же — что он поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. Каждый десятый (10%) считает, что благодаря ИИ появятся новые профессии. Причем 32% опрошенных ждут изменений от внедрения ИИ уже на горизонте 5–10 лет.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Исследование показало, что ожидания россиян от искусственного интеллекта охватывают практически все сферы жизни. Люди верят, что технологии упростят повседневные процессы, сделают сервисы быстрее, а решения — точнее. Наибольшие надежды традиционно связаны с ИТ (52%), образованием (17%), культурой (16%), промышленностью и медициной (по 15%), наукой (7%) и страхованием (5%). И эти ожидания уже становятся реальностью. То, что еще недавно казалось фантастикой — например, получение страховой выплаты за несколько минут, — стало нормой. В «СберСтраховании жизни» деньги по кредитному и ипотечному страхованию приходят клиенту за пять минут или быстрее. До конца года такой же механизм заработает в программах страхования жилья и защиты от травм «СберСтрахования». Кстати, в автостраховании процесс еще быстрее: направление на ремонт по каско клиент получает за минуты в приложении».

Технологии не только упрощают жизнь, но и спасают ее. Совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и вертолетным отрядом «Ангел» «СберСтрахование жизни» применяет искусственный интеллект для анализа снимков. Это позволяет точнее определять локации и спасать больше людей. В этом и заключается смысл внедрения ИИ — использовать технологии во благо человека.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Ожидания общества от ИИ сегодня — это не футуристические фантазии, а вполне конкретные запросы. Люди видят в технологии инструмент для повседневных улучшений: от бытовых задач, до бизнеса и здравоохранения. ИИ становится практическим помощником в решении реальных проблем. Поэтому многие уже внедряют искусственный интеллект в свою жизнь, активно его изучают и используют».

