28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет «МегаФона»

Более 10 тыс. жителей Бурятии получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь обладатели «зеленых» сим‑карт могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

В программу УЦН вошли 28 сел, улусов и поселков Селенгинского, Тункинского, Заиграевского, Окинского и других районов Бурятии. Все поселения, где была расширена сеть оператора, считаются малонаселенными, в большинстве из них живут от 100 до 400 человек, и лишь в нескольких – пару тысяч.

Технические специалисты «МегаФона» настроили оборудование так, чтобы обеспечить оптимальную скорость интернета, равномерное покрытие сети и стабильный сигнал. Теперь абоненты на комфортных скоростях смогут получать госуслуги, пользоваться мобильным банкингом, передавать большой объем данных, смотреть видеоконтент, общаться с родными и близкими в мессенджерах. Появились и возможности для обучения и работы в онлайне, а также дистанционных консультаций у врачей.

«В этом году у нас прошел большой объем работ по программе устранения цифрового неравенства – было охвачено 28 малых поселений республики: это Тохой, Елань, Еловка, Котокель, Шаманка, Алцак, Хара-Хужир, Харацай, Сухой Ручей, Шулута и т.д. Кроме того, с начала 2025 года наши специалисты построили и модернизировали более 200 объектов связи по всей территории региона», — сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Кроме того, клиентам оператора стали доступны цифровые звонки в сети 4G. Они отличаются от обычных тем, что соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. При этом абоненты смогут одновременно говорить и пользоваться интернетом. Востребованность таких звонков подтверждает статистика аналитиков: в Бурятии объем разговоров с повышенным качеством связи составляет почти 70%. При этом с начала осени 2025 г. голосовой трафик в LTE увеличился на четверть относительно аналогичного периода 2024 г.