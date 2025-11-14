CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Российская аппаратная платформа для задач искусственного интеллекта

Искусственный интеллект с каждым днем становится все более востребованным бизнес-инструментом. На прошедшем 11 ноября CNews FORUM об опыте внедрения ИИ в свои бизнес-модели рассказывали представители компаний из самых разных отраслей. Для современного бизнеса ИИ-технологии уже де-факто являются важным конкурентным преимуществом, позволяя оптимизировать процессы принятия решений, снижать затраты, автоматизировать рутинные операции.

Задачи искусственного интеллекта задают принципиально иные требования к вычислительным платформам. Универсальные серверные решения часто оказываются неэффективными и не справляются со всё возрастающими вычислительными нагрузками. На авансцену выходят серверы с мощными вспомогательными сопроцессорами.

К CNews FORUM 2025 российская компания Kraftway приурочила анонс своего самого мощного устройства в серверном модельном ряду -- высокопроизводительного сервера Kraftway TS3030, как раз предназначенного для ресурсоемких приложений и искусственного интеллекта.

Система обеспечивает высокую производительность инференса, а также поддерживает ускорение инженерных расчётов и сложные графические вычисления, гарантируя при этом стабильность при длительных нагрузках. Модель выполнена в форм-факторе 3U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и поддерживает два процессора Intel® Xeon®Scallable gen.3, а также до шести полноразмерных двухслотовых GPU. Сервер построен на базе материнской платы Kraftway с чипсетом Intel® C621A и прошивкой для BIOS собственной разработки. 16 слотов DDR4 3200 ECC позволяют довести максимальный объём оперативной памяти до 4 ТБ.

«В ходе разработок нашего флагманского сервера нам пришлось преодолеть немало сложностей, связанных с увеличенным тепловыделением мощных компонентов в достаточно малом объеме»,--- говорит старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов.

При разработке конструкции серверного корпуса инженеры Kraftway применили оригинальное техническое решение для обеспечения эффективного теплоотвода. Благодаря усиленной двухуровневой системе вентиляции было достигнуто раздельное охлаждение базовых компонентов сервера и ускорителей: 6 вентиляторов работают на уровне материнской платы, а 3 более мощных охлаждают ускорители, изолированные от материнской платы перегородкой для предотвращения смешивания воздушных потоков. Корпуса для новых систем производятся в России.

По традиции, Kraftway уделил особое внимание защищенности своей системы. В состав сервера входит дополнительный функционал для обеспечения информационной безопасности: специальный модуль защиты системного ПО на базе российского контроллера и встроенная в UEFI оболочка безопасности Kraftway Secure Shell. При необходимости сервер может оснащаться сертифицированным ФСТЭК электронным замком «Витязь 2.2» разработки Kraftway с интегрированным антивирусом Kaspersky for UEFI.

Сервер Kraftway TS 3030 включен в реестр российской продукции Минпромторга.

«В результате работы большого коллектива инженеров и конструкторов нам удалось создать надежную, защищенную, отказоустойчивую российскую аппаратную платформу, которая станет достойной альтернативой иностранным аналогам. Дебют системы на CNews FORUM прошел очень успешно», -- подытожил Ренат Юсупов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/