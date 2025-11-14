Российская аппаратная платформа для задач искусственного интеллекта

Искусственный интеллект с каждым днем становится все более востребованным бизнес-инструментом. На прошедшем 11 ноября CNews FORUM об опыте внедрения ИИ в свои бизнес-модели рассказывали представители компаний из самых разных отраслей. Для современного бизнеса ИИ-технологии уже де-факто являются важным конкурентным преимуществом, позволяя оптимизировать процессы принятия решений, снижать затраты, автоматизировать рутинные операции.

Задачи искусственного интеллекта задают принципиально иные требования к вычислительным платформам. Универсальные серверные решения часто оказываются неэффективными и не справляются со всё возрастающими вычислительными нагрузками. На авансцену выходят серверы с мощными вспомогательными сопроцессорами.

К CNews FORUM 2025 российская компания Kraftway приурочила анонс своего самого мощного устройства в серверном модельном ряду -- высокопроизводительного сервера Kraftway TS3030, как раз предназначенного для ресурсоемких приложений и искусственного интеллекта.

Система обеспечивает высокую производительность инференса, а также поддерживает ускорение инженерных расчётов и сложные графические вычисления, гарантируя при этом стабильность при длительных нагрузках. Модель выполнена в форм-факторе 3U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и поддерживает два процессора Intel® Xeon®Scallable gen.3, а также до шести полноразмерных двухслотовых GPU. Сервер построен на базе материнской платы Kraftway с чипсетом Intel® C621A и прошивкой для BIOS собственной разработки. 16 слотов DDR4 3200 ECC позволяют довести максимальный объём оперативной памяти до 4 ТБ.

«В ходе разработок нашего флагманского сервера нам пришлось преодолеть немало сложностей, связанных с увеличенным тепловыделением мощных компонентов в достаточно малом объеме»,--- говорит старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов.

При разработке конструкции серверного корпуса инженеры Kraftway применили оригинальное техническое решение для обеспечения эффективного теплоотвода. Благодаря усиленной двухуровневой системе вентиляции было достигнуто раздельное охлаждение базовых компонентов сервера и ускорителей: 6 вентиляторов работают на уровне материнской платы, а 3 более мощных охлаждают ускорители, изолированные от материнской платы перегородкой для предотвращения смешивания воздушных потоков. Корпуса для новых систем производятся в России.

По традиции, Kraftway уделил особое внимание защищенности своей системы. В состав сервера входит дополнительный функционал для обеспечения информационной безопасности: специальный модуль защиты системного ПО на базе российского контроллера и встроенная в UEFI оболочка безопасности Kraftway Secure Shell. При необходимости сервер может оснащаться сертифицированным ФСТЭК электронным замком «Витязь 2.2» разработки Kraftway с интегрированным антивирусом Kaspersky for UEFI.

Сервер Kraftway TS 3030 включен в реестр российской продукции Минпромторга.

«В результате работы большого коллектива инженеров и конструкторов нам удалось создать надежную, защищенную, отказоустойчивую российскую аппаратную платформу, которая станет достойной альтернативой иностранным аналогам. Дебют системы на CNews FORUM прошел очень успешно», -- подытожил Ренат Юсупов.