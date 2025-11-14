CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

МТС пришла в Толстый Мыс

МТС запустила сеть высокоскоростного интернета в поселке Толстый Мыс Балахтинско-Новоселовского округа. Более 600 жителей населенного пункта, расположенного на юго-западе Красноярского края, получили стабильный доступ к сети LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей на территории всего поселка — в жилом массиве и общественно-значимых местах, в частности, в Доме культуры, детском саду, школе, ФАПе, магазинах и отделении почты. Появление быстрого мобильного интернета позволит людям оцифровать и упростить часть своего быта. К примеру, станет легче заказывать нужные товары, оформлять документы через госуслуги, быть на связи с родными.

Связь четвертого поколения окутывает и одноименное озеро поблизости, известное среди любителей зимней рыбалки из Красноярского края как локация, где водится карась. Доступ к сети МТС позволит рыбакам круглосуточно находиться на связи со службами спасения, пользоваться навигационными системами и по видеосвязи делиться впечатлениями от своего улова.

«В этом году мы много работаем над улучшением качества связи в Красноярском крае, активно расширяем покрытие и наращиваем интернет-мощности в малых населенных пунктах региона. На сегодняшний день силами наших связистов к сети LTE подключены более 100 населенных пунктов края, включая малые города и села, ключевые автодороги и туристические локации», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Поселок Толстый Мыс получил свое название от горы Толстый Мыс, изначально названной по-хакасски «Тоспах Тигей» — «толстая вершина». Первыми жителями поселка стали переселенцы из Казахстана, Алтая и Урала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/