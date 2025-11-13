CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

X-Com оснастила мультимедийной техникой лекционные залы МАИ

Группа компаний X-Com оснастила аудитории Московского авиационного института (МАИ) профессиональными мультимедийными системами. Было модернизировано восемь помещений: одна большая поточная аудитория, семь стандартных, один компьютерный класс, а также актовый зал. По итогам демонстрации решения были получены высокие оценки от руководства университета.

В поточной аудитории был установлен проектор Panasonic повышенной яркости – более 11 тыс. ANSI-лм, с опцией передачи изображения с видеокамеры. Также предусмотрен режим интерактивной доски с возможностью работы с разных устройств. Например, можно использовать экран как интерактивную доску либо вести трансляцию с ноутбука. Для увеличения слышимости на стенах зала смонтирована акустическая система и микрофоны. Кроме того, есть возможность вести трансляцию лекции для удаленных слушателей.

Стандартные аудитории оборудованы интерактивными панелями Lumien на мобильных стендах для обеспечения гибкости учебного процесса. Также в нескольких аудиториях установлены видеокамеры с автоматическим наведением на активного спикера и потолочные микрофоны с возможностью передачи изображения и звука удаленно.

Компьютерный класс был оснащен панелью Lumien 86 дюймов на мобильном стенде. Помещение имеет вытянутую форму и рассчитано на большое количество учеников, поэтому помимо основного экрана предусмотрено два дублирующих, а также потолочный микрофонный массив, чтобы слушатели, которые находятся далеко от преподавателя, могли слышать его и задавать ему вопросы, а также видеть изображение с доски.

«Современные мультимедийные системы помогут преподавателям и студентам работать и учиться дистанционно, а демонстрация материалов станет максимально наглядной, – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV ГК X-Com. – Кстати, это уже третий проект X-Com для МАИ, и сейчас ведётся модернизация других аудиторий учебного корпуса. Для нас это интересный проект с точки зрения задач, и мы рады сотрудничеству».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/