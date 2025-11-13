CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Регистрацию животных в Подмосковье полностью перевели в «цифру»

У владельцев домашних животных появилась возможность регистрировать их без визита в государственную ветеринарную клинику. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале госуслуг обновили цифровой сервис для владельцев домашних животных и сделали процесс регистрации питомцев еще удобнее. Теперь для этого жителям не нужно посещать ветклинику – все переведено в цифровой формат. Сотрудник ветеринарного учреждения сверяет данные и проводит регистрацию самостоятельно. После этого владелец получит выписку из реестра домашних животных и присвоенный регистрационный номер в личном кабинете», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис «Регистрация домашних животных» доступен на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Прочее» – «Питомцы». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, в электронной форме указать свои данные и информацию о животном: порода, кличка, наличие прививок и т.д. Далее необходимо прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт. Для регистрации собаки есть еще одно обязательное условие – наличие у животного чипа.

Воспользоваться сервисом могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Результат поступит в личный кабинет в течение одного календарного дня.

