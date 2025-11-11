CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Цифровизация
|

Умный дом Sber и «Уфанет» сделали доступным голосовое управление домофонами для более чем 2,7 млн российских домохозяйств

Компания SberDevices, разработчик решений умного дома Sber, и оператор связи «Уфанет» запустили услугу управления домофоном с помощью голосовых команд. На старте она доступна в семи регионах России и охватывает более 2,7 млн домохозяйств в многоквартирных домах, оборудованных умными домофонами «Уфанет».

Интеграция домофонов «Уфанет» в систему умного дома Sber позволяет жителям домов с домофонами от оператора связи открывать подъездные двери дистанционно, не отрываясь от домашних дел. Теперь управление домофоном доступно через интеллектуальные колонки Sber с «ГигаЧат». Активация голосового управления осуществляется в мобильном приложении «Салют», после чего двери будут открываться по команде «Салют, открой дверь».

Эта инициатива стала первым массовым внедрением подобного сервиса в России, отмечают в SberDevices. Ранее похожие проекты работали лишь в пилотном режиме и ограничивались единичными объектами. Услуга управления домофоном при помощи голоса объединяет умную квартиру и умное здание, делая проживание ещё комфортнее.

В будущем компании планируют выводить видеопоток с домофонов «Уфанет» на экраны телевизоров на ОС «Салют ТВ». Это даст пользователям возможность наблюдать за придомовыми территориями и подъездами прямо с экрана и обеспечит ещё большую безопасность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/