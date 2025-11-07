CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России создадут ноутбук для воспитателей, психологов и дефектологов

Российский производитель компьютерной техники «ICL Техно» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Мерсибо», российским разработчиком интерактивных программных решений для логопедов и педагогов дошкольного образования. Подписантами выступили директор по работе с партнерами «ICL Техно» Антон Чулков и генеральный директор «Мерсибо» Виталий Бардалим. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Стороны договорились о разработке специализированного решения на базе ноутбука ICL для кабинета логопеда, а также выпуска в дальнейшем специальных решений на базе ноутбуков ICL для психолога, дефектолога и воспитателя.

«Мы рады возможности внести вклад в развитие российского образовательного пространства. Данное решение станет надежным инструментом для наших уважаемых педагогов, логопедов, психологов и дефектологов, обеспечивая комфортную работу с современными образовательными ресурсами и специализированными технологиями», — отметил Антон Чулков, директор по работе с партнерами «ICL Техно».

«Совместная работа с «ICL Техно» позволит нам создать уникальные устройства, ориентированные именно на специфику профессии педагога, психолога и специалиста коррекционной сферы. Мы уверены, что наши совместные усилия сделают процесс взаимодействия с детьми более эффективным и комфортным, способствуя достижению лучших результатов в обучении и развитии детей», — сказал Виталий Бардалим, генеральный директор «Мерсибо».

Подписание соглашения между компаниями открывает новые перспективы для оснащения образовательных учреждений современной техникой, адаптированной под конкретные профессиональные потребности педагогов, психологов и дефектологов.

