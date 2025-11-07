В индустриальном парке «Руднево» создано 46 тыс. кв. м. новых производственных площадей

Промышленное здание с административно-бытовым блоком построено в рамках промышленного парка в ЮВАО. Новый объект обеспечит комфортные условия для работы высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» формируется уникальная среда, где сочетаются передовые производства, научные разработки и современная инфраструктура для бизнеса и горожан. В индустриальном парке «Руднево» построен новый объект площадью 46 тыс. кв. м. Здесь появятся офисные и деловые пространства, а реализация проекта обеспечит около 750 новых рабочих мест и станет весомым вкладом в развитие инновационной промышленности столицы», – сказал Максим Ликсутов.

Для удобства работы резидентов в комплексе предусмотрены современные технологические решения. В частности, подъемная рампа для грузового транспорта соединяет все производственные этажи, что позволяет оптимизировать пространство здания и повышать эффективность логистики.

Новый объект расширяет возможности особой экономической зоны, формируя многофункциональное пространство для размещения производств разных типов и категорий. Лаконичный фасадный дизайн органично вписывается в архитектурный облик территории и подчеркивает современный характер промышленного строительства в столице.

«Индустриальный парк «Руднево» развивается динамично и последовательно. Здесь уже построено более 20 корпусов общей площадью свыше 440 тыс. кв. м. Новый офисно-лабораторный корпус стал четвертым объектом, введенным в эксплуатацию с начала 2025 г., и это наглядно демонстрирует высокий темп развития площадки и востребованность ее инфраструктуры у бизнеса», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«Мы гордимся тем вкладом, который вносим в развитие особой экономической зоны «Технополис Москва», создавая современную производственно-технологическую инфраструктуру мирового уровня. Особое внимание уделяется энергоэффективности зданий и экологической устойчивости. Мы используем новейшие строительные материалы и инженерные системы, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации. Наш проект демонстрирует высокую степень ответственности перед городом и бизнесом, обеспечивая новые рабочие места и привлекательные условия для компаний, ориентированных на высокие технологии и качество продукции», – отметил генеральный директор ООО «Промышленное строительство» Владислав Султанов.