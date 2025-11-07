Utech перешел с SAP BW на отечественные продукты Arenadata

Компания Utech, российский производитель инженерных продуктов и поставщик комплексных решений для строительных и промышленных проектов, построила импортонезависимое хранилище данных. Его основу составили продукты российского вендора группы Arenadata: универсальная СУБД для структурированных данных PostgreSQL от Arenadata и сервис потоковой передачи данных Arenadata Streaming (ADS). Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Проект по импортозамещению стартовал в Utech весной 2024 г. Ранее в компании применялись SAP BW/4HANA в качестве ядра данных, а также SAP Analytics Cloud и Power BI для визуализации отчетов. Основной задачей было сохранение функциональности прежних систем с учетом актуальных требований российского рынка и открытых технологий.

«В поиске отечественных решений ключевыми факторами для нас стали поддержка, обучение и надежность системы. Мы ориентировались на рекомендации проверенного дистрибьютора, а также референс транснациональной компании — одного из мировых лидеров в сфере товаров повседневного спроса, которым она поделилась на конференции ArenaDAY», — отметил Дмитрий Кузенцов, старший менеджер по проектам отчетности Utech.

После проработки спецификаций специалисты Utech реализовали новую модель данных, отражающую как существующую SAP HANA, так и содержащую новые, актуальные объекты данных, создали интеграционные и ETL-потоки данных. Архитектура хранилища основана на модели Data Vault 2.0, где исходные данные от источников собираются в стейджинговом слое (слой сырых данных, поступающий в хранилище), после чего происходит расчет слоев модели данных и подготовка витрин.

Хранилище данных обслуживает 350–400 бизнес-пользователей из департаментов продаж, производства, логистики, финансов и HR. Объем данных составляет около 300–500 ГБ, что связано с ограниченной частотой транзакций и большим количеством справочных данных.

Основными требованиями, которые бизнес предъявляет к системе, являются высокая скорость обработки запросов, надежность и масштабируемость для поддержки внезапного роста пользовательской активности. Данные обновляются с часовым интервалом, модели перестраиваются от одного до трех раз в день, обеспечивая оперативную и актуальную отчетность.

«Проекты по импортозамещению всегда требуют особого внимания. Долгое время считалось, что российские продукты неспособны заменить зарубежные решения. Однако опыт Utech вновь показал, что при грамотном подходе это вполне реализуемо», — сказал Максим Власюк, директор по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

Проект находится в эксплуатации с двумя контурами: тестовым и рабочим. Результаты работы сопоставимы с прежними решениями SAP или в ряде случаев их превосходят, особенно по направлениям, ранее не охваченным, — например, в области производственного менеджмента.