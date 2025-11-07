«НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг»

«НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг». «Синтегс ОСБУ» и «Фабрика XBRL» помогли Фонду соответствовать всем требованиям ЦБ: к учету, формированию отчетности и использованию российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Новые компании до выдачи лицензии часто ведут учет в Excel на РСБУ. Начиная с месяца получения лицензии учет нужно вести по ОСБУ и сдавать отчетность в ЦБ в XBRL-формате. А с 2024 г. для этих задач нужно использовать отечественные ПО и операционные системы.

Поэтому «НПФ Т-Пенсия» выбрал «Синтегс ОСБУ» и «Фабрику XBRL». Они входят в реестр российского ПО и адаптированы для работы на Linux, используемой в НПФ.

Запуск финансовой системы. Специалисты «Синтегро консалтинг» помогли пользователям с первоначальной настройкой Синтегс ОСБУ. Кроме блока административно-хозяйственной деятельности, запустили блок учета ценных бумаг. На сегодня в системе формируется в среднем около семи тыс. проводок в день.

Запуск XBRL. Чтобы Фонд сдал первую отчетность из системы, специалисты «Синтегро консалтинг» сначала настроили автозаполнение показателей форм НСО: 10 дней и квартал, а затем БФО. При этом, на первом этапе компания выбрала только те формы, для которых у нее уже были данные, а остальные автоматизировали постепенно.

Всего в «НПФ Т-Пенсия» автоматически заполняется 33 отчета БФО и 33 НСО. Валидация пакета отчетности занимает не больше пяти минут.

«Синтегс ОСБУ» предназначено для автоматизации бухгалтерского (финансового) учета НФО в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ). «Фабрика XBRL» автоматизирует процессы подготовки и отправки в ЦБ пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с финальной версией таксономии.