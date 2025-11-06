CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Релиз «Битрикс24 Космос»: пользователи смогут ставить задачи через голосовые сообщения

57% пользователей отправляют голосовые сообщения, еще 43% записывают видеосообщения — выяснили аналитики «Битрикс24». При этом не всегда есть возможность оперативно прослушать или посмотреть сообщение от коллег или зафиксировать задачи.

Теперь ИИ-помощник сам ставит задачи. Пользователю достаточно записать голосовое или видеоособщение. Встроенный ИИ-помощник ее расшифрует, распознает поручение и оформит карточку задачи: добавит описание, сделает чек-лист, назначит исполнителя и срок. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Через аудио или видеосообщения также можно отчитаться за выполнение задачи. Из записи вашего голоса BitrixGPT самостоятельно определит контекст и добавит информацию в карточку задачи.

Инструмент даст возможность не упускать договоренностей и сократит время на рутину.

Новинка будет доступна в групповых чатах, заметках и чатах 1 на 1.

«Никто не любит ставить задачи. Это требует дисциплины и времени, а руководители чаще просто говорят коллеге, что нужно сделать, и убегают дальше, надеясь, что сотрудник сам оформит задачу. Чаще всего это не работает — поручения теряются. Я сам не исключение: бывает просто лень открывать карточку, заполнять поля. Именно для таких как я и появилась эта функция. Теперь достаточно надиктовать задачу голосом — и система сама все оформит. Это реально спасает от рутины и помогает не терять важные договоренности», — сказал директор по маркетингу «Битрикс24» Александр Вартанян.

