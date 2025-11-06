Группа «Борлас» и АО «СиСофт Девелопмент» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Группа «Борлас» (ГК Softline) и АО «СиСофт Девелопмент» (входит в ГК «СиСофт») объявили о заключении стратегического партнерства. Сотрудничество будет направлено на цифровую трансформацию процессов капитального строительства промышленных предприятий, обеспечив им доступ к передовым инструментам и лучшим практикам цифровизации. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

Партнерство предусматривает создание интегрированных сервисов для цифровизации полного цикла – от выбора стратегии, автоматизации проектирования, управления инженерными данными и процессами на этапе строительства до управления техническим обслуживанием и ремонтами на этапе эксплуатации активов.

Технологическая экспертиза и практика группы «Борлас» в реализации стратегических проектов в промышленности в сочетании с многолетним опытом АО «СиСофт Девелопмент» в области автоматизации проектирования, управления информацией и процессами сооружения капиталоемких объектов позволяют выполнять сложные трансформационные проекты. Проверенные методики цифровизации сложного машиностроительного производства будут системно адаптированы для управления проектами капитального строительства.

«У нас выстроены многолетние стратегические отношения с ключевыми добывающими, энергетическими и машиностроительными предприятиями, которые сталкиваются с необходимостью оптимизации инжиниринга и строительства своих активов. Объединение экспертиз Группы «Борлас» и АО «СиСофт Девелопмент» позволит предложить рынку проверенные на практике эффективные отечественные отраслевые решения, что особенно актуально в условиях стратегии импортозамещения ключевых отраслей промышленности», – отметил Егор Кукушкин, коммерческий директор группы «Борлас».

«Заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО «СиСофт Девелопмент» и Группой «Борлас» – это логичный шаг, объединяющий двух активных участников рынка. Более 30 лет «Борлас» доказывает свою надежность и профессионализм, а «СиСофт Девелопмент» обладает глубокой экспертизой в области цифровизации строительной отрасли. Эта синергия позволит нам предложить клиентам самые современные инструменты и лучшие практики, способствуя их успеху в условиях быстро меняющегося рынка», – сказала директор по дистрибуции АО «СиСофт Девелопмент» Наталья Остроухова.