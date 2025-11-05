В Новосибирском государственном университете разработали автономный голосовой интерфейс для «умного дома»

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) разработали голосового помощника для систем «умного дома», который способен работать полностью автономно — без подключения к интернету. Новое устройство, получившее название «Командор», повышает уровень безопасности и приватности, позволяя пользователям управлять техникой голосом, не опасаясь взлома или утечки личных данных. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Главная особенность «Командора» в том, что никакой голос не уходит дальше устройства — все происходит локально, без обращения к внешним серверам. Это значительно снижает риски взлома и утечки данных, — сказал ведущий научный сотрудник ЦИИ НГУ Евгений Павловский. — Такое решение, конечно, дороже, но оно нужно тем, кто особенно заботится о защите информации и не хочет, чтобы микрофон в доме «подслушивал» и отправлял записи куда-то в облако».

Разработка выполнена магистрантом англоязычной магистерской программы «Искусственный интеллект и аналитика больших данных» Механико-математического факультета НГУ Ахсаном Шакуром под руководством специалистов ЦИИ НГУ. В текущей версии «Командор» способен распознавать команды вроде «включи свет», «выключи вентилятор» или «включи лампу через три минуты». Но это только начало — система уже умеет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя, предугадывая его действия.

«Мы тестируем систему так, чтобы она могла реагировать не только на прямые приказы, но и на контекст. Например, если человек сказал «что-то темно», устройство само поймет, что нужно включить свет. При этом все данные остаются внутри — ничего не передается наружу», — сказал Евгений Павловский.

В основе работы устройства — три модели искусственного интеллекта. Первая преобразует речь в текст, вторая отвечает за понимание смысла сказанного, а третья — за выполнение команды. Все они запускаются локально, без подключения к облачным сервисам. В НГУ отмечают, что для управления бытовыми приборами высокой вычислительной мощности не требуется: система может работать даже на мини-компьютере Raspberry Pi.

В перспективе «Командор» сможет управлять любыми устройствами, поддерживающими стандартные протоколы умного дома — HTTP, ZigBee и LoRaWAN. Это значит, что пользователям не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение или искать специальные гаджеты — помощник совместим с большинством «умных» розеток, ламп и бытовой техники.

Разработчики считают, что в эпоху повсеместной цифровизации вопросы безопасности становятся особенно актуальны. По словам Евгения Павловского, большинство современных голосовых помощников, включая известные коммерческие решения, непрерывно записывают и отправляют данные на внешние серверы. Это делает их уязвимыми как для утечек, так и для хакерских атак.

«Наша идея в другом — создать систему, которая «слышит», но не «передает». Она понимает команды, управляет домом, но остается полностью под контролем пользователя. Это правильная идеология для умных домов, и рынок для таких решений уже формируется», — сказал ученый.

Сейчас команда ЦИИ НГУ продолжает совершенствовать технологию. Следующим шагом станет объединение всех трех моделей в единую систему, способную обучаться и адаптироваться под привычки владельца. Исследователи уверены, что такие автономные решения станут важным шагом к созданию безопасных и действительно «умных» домов будущего.

А для того, чтобы обезопасить пользователя от внутренних ошибок самой системы, Евгений Павловский с коллегами намерены использовать созданный ими фреймворк «Каппа» для управления датасетами и моделями искусственного интеллекта, который предназначен для формирования доверенной среды управления искусственным интеллектом.