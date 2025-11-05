CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Сетевая компания» внедряет «Цифрового наставника» для новых сотрудников

«Сетевая компания» объявила о завершении промышленного тестирования проекта «Цифровой наставник» – чат‑бота для оперативной поддержки новых сотрудников в период адаптации. Проект реализован дирекцией по обслуживанию потребителей совместно с аналитическим центром компании.

Система наставничества – одно из ключевых направлений кадровой стратегии компании: в 2024 г. 178 наставников и менторов сопровождали 288 новых сотрудников. Чтобы снизить нагрузку на наставников при повторяющихся запросах, ускорить процесс вхождения новичков в работу и создать централизованную базу ответов на типовые вопросы, в «Сетевой компании» внедряют «Цифрового наставника».

Первый этап разработки проекта включал загрузку вопросов и ответов по отпускам и всем видам отсутствий, чтобы чат-бот мог оперативно помогать специалистам централизованной группы кадрового учёта отсутствий ОУП ДОП (отдел управления персоналом филиала – «Дирекция по обслуживанию потребителей»), которые обслуживают все филиалы компании по этим вопросам. В ходе пилотного тестирования функциональность «Цифрового наставника» расширена: теперь бот отвечает на общие вопросы, которые интересуют новых сотрудников независимо от должности и возраста, включая стажёров – от «как доехать до работы» и «где пообедать рядом» до вопросов о корпоративной культуре и правилах внутреннего трудового распорядка. Аналитический центр обучил модель классификации текста, которая определяет тематику запроса с точностью 84%. Для взаимодействия создана веб‑страница с чатом‑ботом.

На текущем этапе проект находится в стадии тестирования и наполнения контентом: собирается база самых частых вопросов по каждому филиалу для дальнейшей загрузки в систему. По результатам промышленного тестирования отмечено, что «Цифровой наставник» существенно сокращает число однотипных обращений к наставникам по вопросам, не связанным напрямую с трудовыми функциями. Это облегчает доступ к информации для тех, кто чувствует дискомфорт при частых вопросах руководителям и наставникам.

Ожидаемые эффекты от внедрения: снижение нагрузки на наставников, ускорение адаптации и сокращение ее сроков, и как следствие, устойчивая работа всей компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/