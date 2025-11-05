«Сетевая компания» внедряет «Цифрового наставника» для новых сотрудников

«Сетевая компания» объявила о завершении промышленного тестирования проекта «Цифровой наставник» – чат‑бота для оперативной поддержки новых сотрудников в период адаптации. Проект реализован дирекцией по обслуживанию потребителей совместно с аналитическим центром компании.

Система наставничества – одно из ключевых направлений кадровой стратегии компании: в 2024 г. 178 наставников и менторов сопровождали 288 новых сотрудников. Чтобы снизить нагрузку на наставников при повторяющихся запросах, ускорить процесс вхождения новичков в работу и создать централизованную базу ответов на типовые вопросы, в «Сетевой компании» внедряют «Цифрового наставника».

Первый этап разработки проекта включал загрузку вопросов и ответов по отпускам и всем видам отсутствий, чтобы чат-бот мог оперативно помогать специалистам централизованной группы кадрового учёта отсутствий ОУП ДОП (отдел управления персоналом филиала – «Дирекция по обслуживанию потребителей»), которые обслуживают все филиалы компании по этим вопросам. В ходе пилотного тестирования функциональность «Цифрового наставника» расширена: теперь бот отвечает на общие вопросы, которые интересуют новых сотрудников независимо от должности и возраста, включая стажёров – от «как доехать до работы» и «где пообедать рядом» до вопросов о корпоративной культуре и правилах внутреннего трудового распорядка. Аналитический центр обучил модель классификации текста, которая определяет тематику запроса с точностью 84%. Для взаимодействия создана веб‑страница с чатом‑ботом.

На текущем этапе проект находится в стадии тестирования и наполнения контентом: собирается база самых частых вопросов по каждому филиалу для дальнейшей загрузки в систему. По результатам промышленного тестирования отмечено, что «Цифровой наставник» существенно сокращает число однотипных обращений к наставникам по вопросам, не связанным напрямую с трудовыми функциями. Это облегчает доступ к информации для тех, кто чувствует дискомфорт при частых вопросах руководителям и наставникам.

Ожидаемые эффекты от внедрения: снижение нагрузки на наставников, ускорение адаптации и сокращение ее сроков, и как следствие, устойчивая работа всей компании.