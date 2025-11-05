«МегаФон»: в «Аистенке» появилось аудиописание спектаклей для зрителей с нарушениями зрения

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» получил 10 комплектов оборудования для сопровождения спектаклей аудиоописанием — подробным словесным сопровождением происходящего на сцене, предназначенным для зрителей с нарушениями зрения. Технику предоставил «МегаФон» в рамках программы «Особый взгляд», став цифровым партнером проекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря грантовому конкурсу фонда «Искусство, наука и спорт» театры могут получить средства на организацию тифлокомментирования.

Тифлокомментирование — это живое или записанное аудиоописание происходящего на сцене, экране или выставке, предназначенное для людей с нарушениями зрения. Оно помогает им «увидеть» действие через слова: описываются декорации, костюмы, мимика, жесты, смена обстановки и другие визуальные детали.

В 2025 г. победителями конкурса стали 19 театров, в том числе «Аистенок». Помимо грантовых средств, учреждения получили оборудование от «МегаФона»: телеком-оператор предоставляет каждому театру комплекты техники, в которые входят наушники, зарядки и смартфоны с предустановленным приложением «Особый взгляд». Гости также могут прослушать аудиоописание спектаклей и со своего личного телефона. Для абонентов «МегаФона» интернет-трафик приложения будет бесплатным.

С помощью приложения «Особый взгляд» незрячие и слабовидящие люди могут слушать описание декораций и действий в спектакле в реальном времени. На данный момент у него более 10 тыс. пользователей, а количество театров, которые используют приложение — более 80.

«Теперь у нас появилась возможность сделать спектакли более доступными и инклюзивными, что очень важно как для самого театра, так и для города в целом, — отметила заместитель директора по проектной деятельности театра кукол «Аистенок» Маргарита Подкорытова. — Впервые новая техника будет использована 20 ноября на показе спектакля «Утиная охота», дальше интегрируем ее в другие представления для детей и взрослых. Сейчас проводим настройку и тестирование, приложение удобно в использовании. Большое спасибо «МегаФону» и фонду «Искусство, наука и спорт», мы рады такому сотрудничеству».

«Наша миссия как телеком-оператора — обеспечивать быстрый доступ к информации и помогать создавать равные возможности для жизни. Вместе с программой «Особый взгляд» мы адаптируем технологии и делаем их привычными для всех. А чтобы они работали качественно, наши специалисты регулярно совершенствуют телеком-сеть как по области, так и в самом Иркутске. С начала текущего года мы модернизировали более 60 станций связи в столице региона, в том числе несколько объектов вблизи театра кукол. Кроме того, недавно прошли настройки оборудования, благодаря которым устройства абонентов чаще подключаются к 4G-сетям», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» развивает доступность культурных событий и площадок для людей с нарушением зрения. Благодаря грантам программы поддержку уже получили более 170 театров и 100 музеев по всей России.