CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«МегаФон»: в «Аистенке» появилось аудиописание спектаклей для зрителей с нарушениями зрения

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» получил 10 комплектов оборудования для сопровождения спектаклей аудиоописанием — подробным словесным сопровождением происходящего на сцене, предназначенным для зрителей с нарушениями зрения. Технику предоставил «МегаФон» в рамках программы «Особый взгляд», став цифровым партнером проекта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря грантовому конкурсу фонда «Искусство, наука и спорт» театры могут получить средства на организацию тифлокомментирования.

Тифлокомментирование — это живое или записанное аудиоописание происходящего на сцене, экране или выставке, предназначенное для людей с нарушениями зрения. Оно помогает им «увидеть» действие через слова: описываются декорации, костюмы, мимика, жесты, смена обстановки и другие визуальные детали.

В 2025 г. победителями конкурса стали 19 театров, в том числе «Аистенок». Помимо грантовых средств, учреждения получили оборудование от «МегаФона»: телеком-оператор предоставляет каждому театру комплекты техники, в которые входят наушники, зарядки и смартфоны с предустановленным приложением «Особый взгляд». Гости также могут прослушать аудиоописание спектаклей и со своего личного телефона. Для абонентов «МегаФона» интернет-трафик приложения будет бесплатным.

С помощью приложения «Особый взгляд» незрячие и слабовидящие люди могут слушать описание декораций и действий в спектакле в реальном времени. На данный момент у него более 10 тыс. пользователей, а количество театров, которые используют приложение — более 80.

«Теперь у нас появилась возможность сделать спектакли более доступными и инклюзивными, что очень важно как для самого театра, так и для города в целом, — отметила заместитель директора по проектной деятельности театра кукол «Аистенок» Маргарита Подкорытова. — Впервые новая техника будет использована 20 ноября на показе спектакля «Утиная охота», дальше интегрируем ее в другие представления для детей и взрослых. Сейчас проводим настройку и тестирование, приложение удобно в использовании. Большое спасибо «МегаФону» и фонду «Искусство, наука и спорт», мы рады такому сотрудничеству».

«Наша миссия как телеком-оператора — обеспечивать быстрый доступ к информации и помогать создавать равные возможности для жизни. Вместе с программой «Особый взгляд» мы адаптируем технологии и делаем их привычными для всех. А чтобы они работали качественно, наши специалисты регулярно совершенствуют телеком-сеть как по области, так и в самом Иркутске. С начала текущего года мы модернизировали более 60 станций связи в столице региона, в том числе несколько объектов вблизи театра кукол. Кроме того, недавно прошли настройки оборудования, благодаря которым устройства абонентов чаще подключаются к 4G-сетям», — сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Алексей Михайлов.

Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» развивает доступность культурных событий и площадок для людей с нарушением зрения. Благодаря грантам программы поддержку уже получили более 170 театров и 100 музеев по всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/