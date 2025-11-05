Компании тратят миллионы на цифровую трансформацию, но 95% не умеют измерить результат

Мировой бизнес столкнулся с парадоксом цифровизации: 58% компаний называют трансформацию критически важной стратегией и вкладывают в нее миллионы, но лишь 2-3% способны корректно оценить эффект от инвестиций. Об этом говорится в новом глобальном исследовании PEX Network, представленном компанией Comindware. Большинство измеряет успех через рост выручки, игнорируя реальные стратегические изменения. Эксперты предупреждают: без правильной системы метрик компании рискуют потратить бюджеты впустую. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Трансформация без измерения — деньги на ветер

За год интерес к цифровой трансформации вырос с 47% до 58% компаний — прирост в 11 процентных пунктов говорит о том, что тема перестала быть модной и стала критически важной для выживания бизнеса. При этом масштаб внедрения впечатляет: 56% организаций проводят трансформацию на уровне всего предприятия (в 2023 г. таких было лишь 37%), а 74% реализуют крупные проекты.

Но есть проблема. Когда компании измеряют успех трансформации, картина выглядит так: 25% смотрят на рост общей выручки, 22% — на повышение пропускной способности, 17% — на экономию затрат. Это операционные, а не стратегические показатели. По сути, компании тратят миллионы на масштабные изменения, а оценивают их так же, как обычную оптимизацию процессов.

«Мы видим классическую подмену понятий, — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. — Компании путают средства с целями. Внедрили BPM-систему, запустили ИИ, автоматизировали процессы — и считают это трансформацией. Но трансформация — это не набор технологий. Это способность быстрее конкурентов адаптироваться к изменениям, создавать новые бизнес-модели, менять клиентский опыт. Когда 58% называют трансформацию стратегией, но только 2-3% измеряют ее стратегическими показателями — это означает, что 95% компаний не понимают, получили ли они результат от своих инвестиций».

ИТ съел стратегию

Еще один тревожный сигнал: 41% участников исследования воспринимают трансформацию как проекты, связанные исключительно с информационными технологиями. При этом персонал — реальный двигатель изменений — упоминается лишь в 15% ответов.

Получается замкнутый круг: компании покупают дорогие системы, но забывают, что технологии работают только тогда, когда люди меняют свое поведение. Сопротивление сотрудников изменениям испытывают 33% организаций, а нехватку компетенций — 31%. При этом управление изменениями как методологию использует 56-58% компаний, но судя по результатам, используют неэффективно.

Бюджеты растут, но куда идут деньги?

Финансовая картина выглядит стабильной: 40% компаний сохранят бюджеты на трансформацию на прежнем уровне, 25% планируют увеличение, лишь 11% ожидают сокращения. При этом треть организаций (24%) до сих пор не определилась с бюджетом — странная ситуация для «критически важной стратегии».

Куда идут инвестиции? На первом месте — искусственный интеллект (48% компаний), на втором — системы управления бизнес-процессами (39%, рост с 22% за год), на третьем — аналитика данных (32%). Технологический стек выглядит правильно. Проблема не в технологиях, а в подходе к их внедрению.

Организации, которые реализуют трансформацию в масштабе всего предприятия, зарабатывают на 20% больше конкурентов. Это измеримый факт. Но чтобы его зафиксировать, нужно правильно измерять — и вот здесь большинство компаний проваливается.

Кто виноват: руководители или методология?

Контроль над трансформацией концентрируется на самом верху: исполнительные комитеты (36%) и генеральные директора (24%) выступают главными спонсорами и держателями бюджета. С одной стороны, это правильно — трансформация требует поддержки топ-менеджмента. С другой — если CEO лично ведет проект, но не может оценить его эффект, это провал.

«Российский рынок демонстрирует ту же картину, — отметил Простоквашин. — Компании активно инвестируют в технологии, но часто не понимают, как правильно оценить эффект. Мы видим это по запросам клиентов: они внедрили систему, что-то автоматизировали, а дальше не знают — сработало или нет. Нужна культура измерения, которой катастрофически не хватает».

Главные барьеры — не технические

Самый частый барьер трансформации — ограничения бюджета. На это жалуются 58% компаний, хотя одновременно четверть планирует увеличение финансирования. Получается, деньги есть, но распределяются неэффективно.

На втором месте — управление изменениями (39%), то есть работа с людьми, а не с системами. Далее идет внедрение новых технологий (37%), и здесь начинается самое интересное. Треть компаний не может согласовать процессные улучшения с бизнес-стратегией, и еще треть сталкивается с сопротивлением сотрудников.

Если треть организаций изначально не связывает трансформацию со стратегией, как они планируют измерять стратегический эффект? Ответ очевиден: никак. Поэтому и получается ситуация, когда 95% компаний не умеют оценивать результаты.

Компетенции важнее технологий

Дефицит компетенций бьет по всем направлениям одновременно. Острее всего не хватает специалистов по работе с искусственным интеллектом — дефицит испытывают 62% компаний. Почти столько же (61%) ищут экспертов по операционному совершенству и оптимизации процессов. Половина организаций (49%) не может найти профессионалов по управлению цифровой трансформацией.

Закономерность очевидна: нехватка экспертов по реализации стратегии (46%) и управлению трансформацией (49%) напрямую связана с неумением измерять результаты. Компании не могут найти людей, которые умеют делать трансформацию правильно — системно, измеримо, стратегически. Рынок труда просто не успел подготовить достаточное количество таких специалистов.

Большинство компаний инвестирует в трансформацию миллионы, но не знает, окупились ли эти инвестиции. Они видят рост выручки, но не понимают — это результат трансформации или просто рынок вырос. Они сократили затраты, но не знают — действительно ли изменилась операционная модель или просто уволили лишних людей.

«Следующие два-три года покажут, кто из компаний научился измерять трансформацию правильно, — сказал Простоквашин. — Те, кто выстроит систему стратегических метрик, смогут управлять изменениями осознанно. Остальные продолжат тратить деньги, надеясь на лучшее. Разница станет очевидной, когда рынок развернется — и окажется, что одни готовы к изменениям, а другие просто купили дорогие игрушки».