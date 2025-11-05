Eltex представляет новое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач

Eltex представляет новое поколение магистральных маршрутизаторов ME для операторских и корпоративных задач. Магистральные маршрутизаторы Eltex серии ME – комплексное решение для крупных сетей операторов связи и компаний. Новое поколение устройств создает масштабируемую архитектуру, способную справиться с растущими требованиями к пропускной способности и отказоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Серия ME нового поколения магистральных маршрутизаторов Eltex на данный момент включает три модели с различной производительностью и функционалом для трёх уровней IP/MPLS-сети – доступа, агрегации и ядра.

ME2001 – младшая модель линейки с фиксированным набором интерфейсов, производительность – до 300 Гбит/с. Она подойдёт для маршрутизации на уровне доступа IP/MPLS-сети: точка стыка локальных L2/L3-сегментов с магистралью, подключение базовых станций мобильных операторов, в том числе 5G, первичная маршрутизация трафика.

Когда трафик с множества таких пограничных устройств доступа нужно собрать воедино в одном узле для дальнейшей передачи, подключается ME5210S. Его производительность в 920 Гбит/с и фиксированный набор производительных портов эффективно решает задачи уровня агрегации, собирая потоки трафика для передачи в ядро MPLS-сети.

ME6008 – модульная шасси-платформа с максимальной производительностью 19,2 Тбит/с для создания ядра магистральных сетей, куда стекаются основные объёмы трафика со всей сети.

ME6008 обеспечивает высокоскоростную коммутацию и передачу агрегированного трафика между узлами IP/MPLS-сети. Благодаря восьми слотам для линейных интерфейсов гибко конфигурируется портовый состав под конкретные задачи развертывания. ME6008 имеет высокий уровень масштабируемости и отказоустойчивости на уровне модулей. Модель в данный момент в статусе разработки.

Архитектура маршрутизаторов ME основывается на распределённой обработке пакетов, их аппаратной коммутации и маршрутизации. В основе каждого устройства лежат специализированные управляющие процессоры Control Plane, которые работают совместно с высокоскоростными пакетными ASIC-процессорами и TCAM-сопроцессорами с большой ёмкостью таблиц (FIB). Значительный объем буферной памяти у всех представленных моделей ME помогает сгладить пиковые нагрузки и обеспечить качественную работу механизмов QoS.

Такая архитектура обеспечивает стабильную производительность даже при максимальных нагрузках и сложных конфигурациях маршрутизации.

ME поддерживает полный стек протоколов маршрутизации IPv4/IPv6 и исчерпывающий набор MPLS-сервисов: LDP (включая FRR), mLDP, MPLS pseudowire с функционалом PW backup, RSVP-TE, LDPoRSVP, CSC, и др.

MPLS Traffic Engineering дает инструменты для интеллектуального распределения нагрузки в сети. Явное задание маршрутов LSP поможет обойти потенциальные узкие места и обеспечить гарантированную пропускную способность для критически важных сервисов.

Для современных сценариев мультисервисной доставки пригодятся EVPN/MPLS и EVPN/VXLAN, которые упрощают подключение распределённых дата-центров.

Качество сервиса реализовано на уровне расширенных возможностей QoS, включая конфигурируемый HQoS, для тонкого распределения ресурсов по классам трафика и гарантированного уровня обслуживания для сервисов.

Развертывание мобильных сетей, в том числе 5G, кардинально изменило требования к точности синхронизации в телекоммуникационных сетях до наносекунд. В ME синхронизация реализована с использованием стандартов SyncE и IEEE 1588v2 (PTP), что критически важно для работы оборудования базовых станций.

L2VPN и L3VPN-сервисы (L2/L3-MPLS VPN, VPLS, VPWS, BGP/MPLS VPN) предоставляют для нужд корпоративных клиентов и операторов изолированные каналы связи с индивидуальными параметрами качества обслуживания.