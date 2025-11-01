Цифровой переход: как ритейл и CPG конвертируют технологии в прибыль

Эксперты «Яков и Партнеры» и «Нильсен» оценили уровень цифровой зрелости 100 крупнейших российских компаний в сегментах розничной торговли и потребительских товаров (CPG), определив ключевые направления развития и потенциал цифровизации в среднесрочной перспективе. Согласно исследованию «Цифровизация ритейла и CPG: как лидеры конвертируют цифровую трансформацию в прибыль», около 70% компаний уже перешли от стадии экспериментов к масштабированию цифровых решений во всех направлениях бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Яков и Партнеры».

«Конкурентное давление со стороны e-com-компаний, дефицит кадров и высокая стоимость заемных средств подталкивают компании в ритейле и CPG ускорять технологическое развитие. Игроки, активно инвестирующие в цифровизацию, получают в 1,5–2 раза больший эффект на рост операционной прибыли, чем более консервативные участники рынка. Это свидетельствует о том, что цифровизация перестала быть модным трендом и стала необходимым условием устойчивого роста», — сказал директор «Яков и Партнеры» Алексей Клецко.

В рамках исследования эксперты выделили три типа компаний по подходу к цифровой трансформации. «Инноваторы» первыми внедряют новые технологии, готовы к экспериментам и риску. Компании из этой группы достигают более высоких результатов благодаря трем ключевым факторам: комплексному внедрению технологий на всех этапах бизнеса, готовности инвестировать финансовые и человеческие ресурсы, а также формированию инновационной культуры, открытой к изменениям. По оценкам экспертов, около 70% «инноваторов» добились прироста операционной прибыли на 3%–5%, а еще 60% — на 1%–3%. При этом даже среди «инноваторов» заметен разрыв: ритейлеры демонстрируют примерно вдвое больший прирост операционной прибыли по сравнению с компаниями сектора CPG.

«Это связано с тем, что сейчас ритейл остается одной из самых инновационных отраслей: игроки рынка гибко адаптируются к изменениям и ищут дополнительные точки роста, активно развивают цифровые маркетплейсы, ритейл-медиа, монетизацию данных и другие направления, позволяющие открывать новые источники доходов», — сказал исполнительный директор «Нильсен» Константин Локтев.

«Реалисты» ориентируются на проверенные решения, подтвердившие эффективность на российском рынке. Они избегают излишних рисков, осторожно подходят к экспериментам и опираются на опыт других компаний. Согласно результатам опроса, 28% реалистов получили прирост прибыли на 1%–3%, а 30% — на 3%–5%, что говорит о стабильных, но ограниченных результатах цифровизации.

«Консерваторы» заметно уступают первым двум группам: лишь 12% компаний из этого сегмента смогли добиться прироста операционной прибыли на уровне 1%–3%. Такой подход, основанный на использовании только зрелых технологий, существенно сдерживает потенциал развития бизнеса.

«Активность в инновациях напрямую связана с финансовыми результатами. Чем выше готовность компании экспериментировать и внедрять новые технологии, тем выше ее прибыль. Разрыв между инноваторами и консерваторами превышает двукратный уровень — 2,2% против 0,9%», — сказал руководитель проектов «Яков и Партнеры» Всеволод Кузнецов.

Генеративный ИИ и роботизация

Одним из самых перспективных направлений эксперты называют «технологии будущего» — прежде всего генеративный искусственный интеллект (генИИ) и роботизацию. По их оценкам, внедрение генИИ может принести компаниям в сфере ритейла рост операционной прибыли на 12–19%, а в секторе CPG — на 9–15%.

«По нашим оценкам, ожидаемый финансовый эффект от внедрения этих технологий для ритейла и e-com к 2030 г. может составить 100–160 млрд руб., а для сегмента потребительских товаров — 60–100 млрд руб. Люди все больше устают от выбора и стремятся к простоте и эффективности. В этих условиях генеративный ИИ становится ключом к оптимизации клиентского пути — от рекомендаций и поддержки до автоматизации маркетинга и управления поставками», — сказала директор практики ИИ и высоких технологий «Яков и Партнеры» Марина Дорохова.

Роботизация, в свою очередь, помогает компенсировать кадровый дефицит и повышает эффективность операций в логистике, магазинах и на складах. Благодаря этому компании могут получить дополнительный прирост операционной прибыли более чем на 10%.

Одновременно ритейлеры и CPG-компании активно развивают собственные цифровые бизнес-модели — маркетплейсы, ритейл-медиа-платформы и системы монетизации данных, открывая новые каналы выручки и создавая независимые экосистемы.

Как полагают эксперты, в ближайшие три–пять лет в ритейле и CPG ожидается усиление интеграции технологий роботизации и генИИ, что позволит значительно повысить функциональные возможности и эффективность использования роботизированных систем. При этом реализация полного потенциала цифровизации возможна при переходе к модели «инноватора», интеграции технологий нового поколения и синхронизации стратегий CEO и CTO — именно взаимодействие бизнеса и технологий становится основным источником конкурентного преимущества.