«Софтлайн Решения» предоставила крупной производственной компании платформу UEMaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, обеспечила российское отделение крупной производственной компании облачным сервисом UEMaaS. Платформа позволяет управлять мобильными устройствами и обеспечивать безопасность их использования.

Заказчик ранее пользовался зарубежной системой управления корпоративными мобильными устройствами ушедшего вендора. Поэтому компания начала поиск новой импортонезависимой платформы, которая могла бы объединить в защищенном контуре мобильные устройства сотрудников из разных регионов. Требовалось, чтобы все сотрудники работали в одной системе в безопасном режиме.

Команда «Софтлайн Решений» в ходе общения с заказчиком подготовила список требований к новой системе, проанализировала рынок и продемонстрировала клиенту несколько продуктов. Заказчик остановил свой выбор на облачном сервисе «Софтлайн Решений» — платформе UEMaaS (Unified Endpoint Management as a Service). Она позволяет централизованно управлять мобильными устройствами, ноутбуками и рабочими станциями из единой консоли, контролировать обновления ПО, обеспечивать кибербезопасность. Вся инфраструктура платформы расположена в России, а клиенты получают оперативную техническую поддержку.

Сотрудники компании-заказчика пользуются преимущественно смартфонами на Android. Специалисты «Софтлайн Решений» предоставили доступ ИТ-администраторам клиента к консоли администрирования и обучили, как работать с системой. Выбранное решение дало возможность пользователям получать доступ к корпоративным ресурсам и обеспечило защиту их личных данных.

Заказчик уже второй год пользуется платформой UEMaaS. «Софтлайн Решения» обеспечивает полный цикл обслуживания: техническую поддержку, гарантированную доступность платформы согласно SLA и регулярное обновление системы. Все обновления и новые версии устанавливаются без участия клиента.

«Производственная компания стала одним из первых заказчиков, выбравших облачную UEMaaS для мобильных устройств. Сервис не имеет аналогов по полноте функций, соответствию требованиям локализации и безопасности. Наши специалисты провели онбординг и успешно ввели сервис в эксплуатацию. Мы готовы предложить этот же проверенный подход другим компаниям, которые ищут качественные отечественные решения», — сказал Кирилл Никитушкин, системный архитектор ГК Softline.