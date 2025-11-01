НТЦ «Веллинк» и «Компит Эксперт» объявляют о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга

«НТЦ Веллинк», российский разработчик комплексной платформы ИТ-мониторинга wiSLA, и белорусская компания «Компит Эксперт», ИТ-компания с 30-летним опытом реализации крупных проектов и технической поддержки высококритичных ИТ-систем, объявляют о расширении стратегического партнерства в области продвижения на белорусском рынке решений для мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе wiSLA. Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Веллинк».

В рамках сотрудничества заказчики «Компит Эксперт» получат доступ к российской платформе wiSLA, обеспечивающей комплексный мониторинг и аналитику ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений с применением ML-инструментов. Решение позволяет осуществлять контроль выполнения SLA, производительности и качества ИТ-сервисов в режиме 24/7.​

Основная специализация «Компит Эксперт» – автоматизации бизнес-процессов, разработка на заказ программного обеспечения для информационных систем, управление данными, техническая поддержка, ИТ-консалтинг и аудит информационных систем.

«Партнерство с «Компит Эксперт», имеющим большой опыт в области системной интеграции и дистрибуции ПО в Беларуси, открывает для платформы wiSLA доступ к новым рынкам и расширяет географию присутствия нашего решения. Сотрудничество позволит клиентам «Компит Эксперт» получить современные инструменты для управления ИТ-инфраструктурой», — отметил Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.​

«Наши заказчики заинтересованы во внедрении надежных средств мониторинга ИТ-инфраструктуры, которые позволяют оперативно реагировать на инциденты и обеспечивают бесперебойность бизнес-процессов. Платформа wiSLA предлагает комплексный подход — от глубокой аналитики до автоматизированного контроля выполнения SLA. Мы уверены, что это решение будет востребовано белорусским бизнесом, стремящимся к повышению надежности и эффективности ИТ-среды», — отметил Александр Лисица, технический директор «Компит Эксперт».