Доверенная отечественная платформа как фундамент надежной корпоративной ИТ-инфраструктуры: Kraftway представит серверные новинки и микроэлектронные разработки на CNews Forum

Процесс замены иностранных технологических решений российскими разработками набирает обороты. Сегодня драйвером импортозамещения выступает не только желание минимизировать санкционные риски, снизить зависимость от зарубежных поставщиков и выполнить требования законодательства, но и запрос со стороны бизнеса на получение дополнительных гарантий устойчивости ИТ-инфраструктуры и укрепления информационной безопасности.

На помощь российским компаниям приходят новые системы сертификации. Независимые эксперты в рамках испытаний, проводимых в аккредитованных лабораториях, по специальным методикам оценивают соответствие вычислительных систем и их компонентов нормативно установленным критериям доверенности и технологической независимости. Система сертификации «КИИ Серт», подтверждающая возможность использования оборудования в критической информационной инфраструктуре, работает уже более года. Она призвана помочь российским предприятиям из системообразующих отраслей в выборе оптимальных отечественных решений. Российская компания Kraftway стала первым обладателем сертификата «КИИ Серт» на свой сервер Kraftway TS 3100. На подходе еще несколько сертификатов, в том числе на серверное оборудование. Эти устройства составили ядро экспозиции Kraftway на открывающемся 11 ноября CNews Forum.

Специально к форуму Kraftway приурочит объявление своего флагманского высокопроизводительного сервера Kraftway TS 3030 с 6 графическими ускорителями. Участники форума первыми увидят эту новинку. Новая система является логическим развитием продуктовой линейки для требовательных к ресурсам приложений, начатой сервером Kraftway TS 3020, который также будет представлен на стенде компании. Система поддерживает ускорение инженерных расчётов, сложные графические вычисления, обеспечивает высокую производительность инференса, гарантируя при этом стабильность при длительных нагрузках.

Одним из ключевых элементов информационной безопасности крупного предприятия является межсетевой экран нового поколения (NGFW). Этот сегмент рынка растет особо быстрыми темпами. Kraftway как один из крупнейших разработчиков аппаратных платформ NGFW покажет новую систему «Рубеж С2» на базе процессоров Xeon gen4/gen 5 для построения на основе отечественного ПО широкого спектра телекоммуникационных решений, включая межсетевые экраны, шлюзы безопасности, балансировщики нагрузки, VPN-серверы, системы фильтрации контента, средства обнаружения сетевых атак и т.д.

Особый интерес аудитории вызовет раздел экспозиции, посвященный микроэлектронным разработкам дизайн-центра Kraftway. В партнерстве с ведущими вузами страны были реализованы знаковые для российской микроэлектроники проекты по созданию дискового и сетевого контроллеров, обеспечивающих безопасность хранения и передачи информации. На базе контроллеров созданы и уже интегрируются в продуктовые линейки отечественные твердотельные накопители информации и сетевые адаптеры.

«Масштаб мероприятия и количество участников Форума в 2025 году свидетельствуют о его важности не только для нашей индустрии, но и для обретения всей российской экономикой подлинной импортонезависимости, — отметил старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов. — В ходе форума и на стенде, и во время выступления мы планируем представить новый подход компании к проектированию электронной компонентной базы и аппаратных платформ на базе принципа конструктивной информационной безопасности, что может стать ключевым элементом достижения доверенности и реального импортозамещения».