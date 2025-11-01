Doma.ai: Цифровые УК тратят на бюрократию вдвое меньше времени

Doma.ai провели исследование, чтобы выяснить, как распределяется рабочее время офисных сотрудников управляющих компаний — руководителей, менеджеров, бухгалтеров и диспетчеров — и как цифровизация меняет структуру их загрузки. Опрос показал: традиционные УК по-прежнему перегружены бюрократией — почти половина дня (48%) уходит на подготовку отчетов, сверок и актов. В цифровых компаниях эта доля вдвое меньше — около 25%, а освободившееся время сотрудники тратят на аналитику, планирование и работу с жителями. Такой результат достигается благодаря внедрению ИТ-инструментов, по данным исследования: большинство из них уже перешли на электронный документооборот (82%), также 68% используют автоматический сбор данных из бухгалтерских и инженерных систем, а больше половины создали личные кабинеты жителей на сайте УК (59%). Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

В исследовании приняли участие 800 управляющих компаний из разных регионов России. Опрос проводился с 10 июля по 10 октября 2025 г. Из 800 компаний 336 относятся к категории цифровых — они используют личные кабинеты, мобильные приложения, автоплатеж, чат-боты и электронный документооборот. Остальные 464 работают преимущественно в традиционном формате.

Почему отчетность «съедает» день в традиционных УК и освобождает в цифровых

По результатам опроса, выяснилось, что руководители и операционные менеджеры традиционных УК оценивают (464 из 800), что в среднем на 48% рабочего времени уходит на подготовку отчетов, сверок, актов и служебной переписки для разных инстанций. На диспетчеризацию и координацию подрядчиков приходится около 27%, на работу с заявками и прямые коммуникации с жителями — 15%, на аналитику и планирование — 10%. В восьмичасовом рабочем дне это означает до четырех часов приходится на бумажные процедуры и менее часа на управленческую аналитику.

В цифровых компаниях (336 из 800) доля времени на отчетность снижается примерно до 25% за счет электронного документооборота и автосбора данных. Диспетчеризация занимает 26%, работа с заявками и коммуникация с жителями — 22%, а аналитика, планирование и контроль качества — 27%. В пересчете на рабочий день это около двух часов на отчетность и более двух часов на аналитику.

Сколько времени остается на реальное управление домом

Если объединить время на коммуникацию с жителями, обработку заявок, аналитику и планирование, у цифровых УК «эффективное время управления домом» составляет 49% рабочего дня, тогда как у традиционных — 25%. Разница — 24 процентных пункта, или примерно два часа в день на сотрудника. В неделю это до 10 дополнительных часов, которые можно направить на улучшение сервиса, профилактику проблем и повышение прозрачности для жителей.

Как цифровизация влияет на эффективность

Ключевую роль в эффективности цифровых УК играют ИT-инструменты, которые активно внедряют цифровые управляющие компании. По данным исследования, 82% из них уже перешли на электронный документооборот, 68% используют автоматический сбор данных из бухгалтерских и инженерных систем, 59% создали личные кабинеты жителей на сайте УК, 32% — аналитические модули и BI-системы для планирования и контроля показателей, 28% применяют чат-боты для обработки заявок и обратной связи, еще 27% внедрили мобильные приложения для жителей, а около 10% уже тестируют решения на базе искусственного интеллекта для анализа обращений и прогнозирования аварийных ситуаций.

«Наше исследование показывает: время остается главным невидимым ресурсом управляющих компаний. При этом важно понимать — цифра сама по себе не делает компанию эффективной. Обычно в цифровизацию приходят те УК, у которых уже выстроены внутренние процессы и есть культура управления. Именно она создает основу для оптимизации, а цифровые инструменты усиливают этот эффект: позволяют экономить время, исключать ошибки и эффективнее управлять домом. Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать работу управляющих компаний прозрачнее, а взаимодействие с жителями — проще и удобнее», — сказал исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.