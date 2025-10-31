VK Cloud и BPMSoft объявляют о полной технологической совместимости

Low-code платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft теперь официально доступна для развертывания в облачной инфраструктуре VK Cloud. Это открывает клиентам новые возможности — от гибкого выбора среды размещения до ускоренного запуска ИТ-систем без затрат на собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция BPMSoft с VK Cloud поможет компаниям быстро адаптировать бизнес-процессы под меняющиеся условия рынка. Облачная инфраструктура VK Cloud обеспечит безопасность и доступность данных, что особенно важно для систем управления процессами.

Проведенные тесты показали, что платформа BPMSoft подходит для задач крупного бизнеса – банков, ритейла, промышленных компаний и ТЭК. В базовой конфигурации BPMSoft могут одновременно работать более тысячи пользователей.

«Мы видим, что интерес крупного бизнеса к развертыванию CRM- и BPM-систем в облачной инфраструктуре растет. Компаниям важно запускать новые системы без длительного цикла закупки и внедрения программного обеспечения. Совместимость BPMSoft с инфраструктурой VK Cloud позволяет запускать платформу за 24 часа и обеспечивает компаниям надежность, отказоустойчивость для выполненных развертываний», — сказал заместитель технического директора BPMSoft Максим Мостовщиков.

«Мы предлагаем готовое решение, которое разворачивается прямо в облаке VK Cloud и работает полностью на российских технологиях. Пользователям не потребуется тратить ресурсы на создание и настройку собственной инфраструктуры для CRM-системы», – сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.