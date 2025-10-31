CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

SL Soft FabricaONE.AI и НППКТ подтвердили совместимость платформы для создания ИИ-агентов Robovoice и операционной системы «ОСнова»

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и НППКТ объявили об успешном завершении тестирования на совместимость платформы Robovoice и операционной системы «ОСнова». Благодаря отечественному технологическому стеку заказчики получают инструмент для построения цифровых коммуникаций с клиентами на базе российской ОС. Итоги тестирования зафиксированы сертификатом совместимости.

Robovoice — платформа для автоматизации коммуникаций в голосовых и текстовых каналах с помощью ИИ-агентов. Продукт объединяет технологии распознавания и синтеза речи (STT/TTS), понимания естественного языка (NLU), генеративных моделей (LLM) и другие решения, обеспечивая нативные, персонализированные и безопасные диалоги между компаниями и клиентами. Платформа поддерживает no-code/low-code-конструктор сценариев, гибкую интеграцию с CRM и корпоративными системами, а также работу в облаке или в контуре заказчика. Сервис включен в реестр российского ПО и входит в линейку интеллектуальных сервисов кластера SL Soft AI.

ОС «ОСнова» — отечественная операционная система на базе Linux, созданная для надёжной и безопасной работы в условиях требований импортозамещения. Она поддерживает широкий спектр аппаратного обеспечения и совместима с популярными бизнес‑приложениями, обеспечивая стабильную работу ИТ‑инфраструктуры организаций. Предназначена для использования в государственных учреждениях, финансовом секторе и крупных предприятиях. Система соответствует российским стандартам информационной безопасности и обеспечивает защиту данных. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и сертифицировано ФСТЭК и ФСБ РФ.

«Подтверждение совместимости Robovoice с операционной системой «ОСнова» имеет стратегическое значение в условиях импортозамещения для многих российских компаний. Теперь для большего количества организаций доступна возможность создавать и внедрять AI-агентов для обслуживания клиентов и поддержки сотрудников», — отметил Павел Борченко, управляющий директор SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI.

«Совместное использование Robovoice и «ОСнова» обеспечит организациям технологическую независимость при цифровизации коммуникаций за счет использования импортонезависимой ИТ-среды», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора НППКТ по развитию.

