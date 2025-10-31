«Гарда» снижает риск утечки персональных данных в лабораториях «Гемотест»

«Гемотест» усилил защиту критически важных данных с помощью «Гарда DBF». Заказчик получил возможность контролировать все обращения к корпоративным базам данных и оперативно реагировать на аномальные активности. Такой подход снижает риск утечки конфиденциальной информации и помогает соблюдать требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Внедрение «Гарда DBF» в «Гемотест» стало примером того, как бизнес может повысить безопасность работы с данными и при этом избежать сложностей при внедрении инструмента защиты БД. Использование продукта позволило специалистам «Гемотест» сформировать более полное представление о существующих баз данных компании и получить измеримые показатели по критическим ресурсам. На выбор вендора повлияло то, что продукты «Гарда» входят в список рекомендованного российского ПО и соответствуют требованиям к надежности системы.

«У “Гарда DBF” удобный интерфейс и продукт прост в развертывании. Для нас важен комплексный подход: автоматическое обнаружение всех баз в сети, их классификация, проверка на уязвимости и настройка политик мониторинга. Такой набор функций позволяет быстрее выстроить процессы защиты и снизить нагрузку на специалистов ИБ», ‒ сказал Торрес Раймундо, архитектор по информационной безопасности лаборатории «Гемотест».

По итогам пилотного этапа лаборатория «Гемотест» подтвердила, что система отвечает ожиданиям: компания приблизилась к заявленным целям по контролю работы с критическими базами данных.

«Мы видим, что с “Гарда DBF” заказчики получают практическую пользу уже в первые месяцы использования, ‒ сказал Дмитрий Ларин, руководитель продукта «Гарда DBF». ‒ Система создает основу для долгосрочного управления данными. Внедрение в Гемотест показывает, что даже крупные организации могут быстро встроить решение в свои процессы и повысить уровень доверия к внутренним ИТ-системам».