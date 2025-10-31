«1С-Рарус» ускорила маркировку химических препаратов «Про-Брайт»

«1С-Рарус» создала модуль интеграции оборудования с подсистемой маркировки в типовых программах «1С». Проект реализован для конвейерной линии производителя профессиональной химии «Про-Брайт». С помощью разработки «1С-Рарус», встроенной в систему управления предприятием «1С:ERP», в 5 раз ускорена маркировка и упаковка продукции, обеспечена передача данных в ГИС «Честный знак».

«Про-Брайт» — российский производитель профессиональной и бытовой химии. Компания основана в Санкт-Петербурге в 2003 г. Под брендом Pro-Brite выпускается более 700 химических препаратов.

Собственный лабораторный комплекс разрабатывает и тестирует образцы продукции. Свыше 200 дистрибьюторов и дилеров распространяют продукцию по России и за ее пределами. Продукция бренда используется в промышленности, общепите, медицине и розничной торговле, а также поставляется для сегментов B2B и B2C.

С февраля 2025 г. поддержкой и развитием системы управления предприятием занимается компания «1С-Рарус». Расширение законодательных требований по обязательной маркировке товаров потребовали перестройки и автоматизации бизнес-процессов упаковки продукции «Про-Брайт». Решено было настроить связь «1С:ERP Управление предприятием» с камерами для считывания QR-кодов и промышленными принтерами печати этикеток, а также обеспечить передачу данных в ГИС «Честный знак».

Команда «1С-Рарус» выполнила проект точно к 1 сентября 2025 г. — дате начала обязательной маркировки товаров группы «Антисептики» (для остальной продукции компании маркировка станет обязательной с 2026 г.).

По итогам проекта за обеспечено законное введение продукции в оборот. Процесс обязательной маркировки превращен из трудоемкой операции в автоматизированный конвейер. Это позволило в требуемые сроки обеспечить прозрачность учета и законное введение продукции в оборот.

Введение обязательной маркировки не замедлило темпы выпуска продукции. Благодаря автоматизации продукция по-прежнему выпускается в запланированные сроки. Время формирования одной коробки составляет 10–15 секунд, что в 5 раз быстрее по сравнению с тем, как это происходило бы вручную. За смену выпускается, маркируется и упаковывается свыше 2 тыс. товарных единиц товаров одного вида.

Удалось сэкономить затраты на персонал. Производственная линия работает без привлечения дополнительных сотрудников для сканирования и печати — достаточно одного сборщика, который комплектует коробки с готовой продукцией. Модуль обеспечивает эффективную работу, оптимизированы ресурсы предприятия.

Сергей Шмелёв, коммерческий директор группы компаний «Про-Брайт, сказал»: «Если бы мы не интегрировали оборудование с системой «1С», то процесс маркировки и упаковки выглядел бы так: сотрудники производственной линии вручную сканировали бы QR-код на каждой единице продукции, затем формировали документы в системе и вручную печатали и прикрепляли этикетки на собранные коробки. При росте объемов производства это приводило бы к значительным временным потерям, рискам ошибок и необходимости привлечения дополнительных работников на линию. Теперь же процесс автоматизирован. На ленту поступает готовая продукция с нанесенным QR-кодом, который считывается камерой и передается в «1С:ERP». Система выполняет комплектацию и формирует групповой штрихкод, который принтер тут же печатает на коробку. После этого данные автоматически передаются в «Честный знак». Благодаря этому работа значительно ускорилась, и мы выполняем требования обязательной маркировки уже на 5 производственных линиях. До конца года после закупки оборудования планируем автоматизировать еще 3 линии».