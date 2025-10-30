МТС внедрила систему цифрового мониторинга промышленного оборудования для группы «ЕвроXим»

МТС сообщает о внедрении системы беспроводного мониторинга промышленного оборудования на базе NB-IoT МТС для производства фосфорных, минеральных и химических удобрений. Теперь все ключевые производственные данные поступают на единую платформу «ЕвроXима» удаленно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совместный проект решает задачу контроля и сбора большого объема информации о работе техники на объектах группы «ЕвроXим». Мониторинг осуществляется посредством датчиков NB-Io, передающих сигнал с минимальным потреблением энергии, благодаря чему работают автономно без необходимости постоянного подключения к питанию. Датчик устанавливается на подшипниковые стойки, например, конвейерного электродвигателя, и непрерывно отслеживает уровень вибраций. Высокая частота колебаний сигнализирует о потенциальных проблемах с оборудованием: поломке подшипника, ослаблении крепления или неисправности вала. Это дает возможность оперативно диагностировать неисправность и принять меры еще до возникновения серьезных повреждений.

Цифровой мониторинг также обеспечивает контроль давления, температуры и других важных характеристик оборудования без прокладки кабелей и проводов. Использование NB-IoT-сети МТС в данном случае снижает затраты на обслуживание, упрощает установку сенсоров, а также позволяет с легкостью перемещать аппаратуру.

«Регулярный контроль и своевременное обнаружение неисправностей позволяют повысить безопасность и эффективность производственных процессов. Столкнувшись с необходимостью централизованного мониторинга, «ЕвроXим» выбрал решение на основе NB-IoT-датчиков от МТС. Благодаря их внедрению стал доступен дистанционный анализ оборудования, а также автономная работа устройств, что особенно важно в условиях промышленной эксплуатации. Успешное тестирование системы на предприятии «Фосфорит» подтвердило ее надежность и открыло возможности для масштабирования данного решения на другие объекты ЕвроХима», — отметил директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Система после введения в эксплуатацию доказала свою эффективность. Надежность беспроводной связи достаточна для решения поставленной задачи, а отсутствие необходимости строительства физической инфраструктуры в цеху положительно повлияла на стоимость и сроки проекта», – сказал начальник управления «Беспроводные технологии, видеоаналитика, аудиоаналитика» ЦТиП (группа «ЕвроXим») Артем Рагозин.

Внедрение беспроводного мониторинга – не первое партнерство МТС и «ЕвроXима». Ранее МТС запустила частную сеть на территории предприятия «ЕвроXим». Это позволило автоматизировать производство, интегрировать сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению техникой и провести комплексную модернизацию ИТ-инфраструктуры.