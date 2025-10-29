МТС ускорила мобильный интернет в районе Мирнинской центральной больницы

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Мирный. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС вблизи Центральной районной больницы выросла почти на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновление сети на улице Павлова существенно повысило уровень сигнала и надежность мобильной связи в непосредственной близости от Мирнинской центральной больницы. Обновленная инфраструктура позволила обеспечить сотрудников и пациентов учреждения качественным покрытием и быстрым мобильным интернетом независимо от нагрузки на сеть.

Ускоренный интернет покрывает все здания медучреждения, в частности, отделение гемодиализа, женскую консультацию, родильное отделение, приемный покой, стоматологическую поликлинику, иммунологическую лабораторию и другие. Теперь врачи, пациенты и местные жители, проживающие вблизи больницы, могут с большим комфортом использовать цифровые сервисы для общения, работы, учебы и досуга на стабильно высокой скорости.

«Особое внимание МТС в Якутии уделяет зонам с больницами и клиниками, где требуется стабильная связь. Чтобы сеть справлялась с растущей нагрузкой, мы планомерно усиливаем ее за счет апгрейда существующего и установки нового оборудования. Недавно мы запустили дополнительное телеком-оборудования вблизи многофункционального Национального центра медицины имени М. Е. Николаева в Якутске. Уверен, что поддержка семьи и общение с близкими онлайн имеют большое значение для психологического комфорта пациентов и их скорейшего восстановления», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Рост скорости мобильного интернета в этой части Мирного затронул также жилые комплексы, рудовозную дорогу, политехнический лицей, отдел ГИБДД и другие соцобъекты в окрестностях.