Fplus расширила управление серверами через BIOS

Производитель электроники Fplus выпустил обновление микропрограммы BIOS, которое значительно расширяет возможности управления серверами, контроля над их производительностью, энергоэффективностью и отказоустойчивостью.

В Fplus BIOS v1.0.5 добавлена возможность тонкой настройки состояний процессора: P-state, C-state, PM-state и T-state. Расширенные настройки этих параметров позволяют снизить энергопотребление в периоды низкой нагрузки без ущерба для пиковой производительности.

Новая версия включает несколько функций для управления памятью. Реализована возможность ручной настройки частоты оперативной памяти, что повышает стабильность работы платформы в целом. Добавлена поддержка технологий SDDC (исправление ошибок в пределах одной микросхемы) и ADDDC (исправление ошибок в двух устройствах памяти одновременно).

Помимо этого, доступен режим полного зеркалирования памяти, когда программа создает точную копию всех данных в реальном времени. Режим предназначен для критически важных систем, где недопустима потеря информации, например, в финансовых или медицинских приложениях.

Для сокращения времени простоя оборудования добавлена функция управления состоянием сервера после сбоя электропитания. Сервер автоматически возвращается в рабочее состояние сразу после восстановления питания.