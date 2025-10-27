«Корус Консалтинг» внедрил K-Team HRM для «Холдинг Аква»

Команда ГК «Корус Консалтинг» внедрила и адаптировала HRM-платформу K-Team, реализованную на базе «Битрикс24», для 500 сотрудников «Холдинг Аква» – производителя минеральной воды. В ходе проекта специалисты K-Team доработали решение, обеспечив его полную совместимость с новой версией «Битрикс24» «Невесомость», включающую новый интерфейс «Зефир». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Холдинг Аква» – единственный в мире производитель легендарных вод «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Нарзан». В портфеле брендов также представлены минеральная вода GORJI, «Ледяная жемчужина» и природная питьевая вода «Архыз VITA».

Сотрудники «Холдинг Аква» уже пользовались «Битрикс24» для совместной работы над задачами и проектами. На платформе были настроены интеграции с «1С:ЗУП» и Active Directory, однако холдингу не хватало более широкой функциональности для автоматизации HR-процессов, развития корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.

Компания выбрала K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг» – готовое all-in-one решение, разработанное на базе «Битрикс24» и трансформирующее его до уровня HRM-платформы с персонализированным интерфейсом и полным набором инструментов для работы сотрудников, руководителей и HR. Платформу развернули на серверах компании, чтобы безопасно, в закрытом контуре автоматизировать процессы онбординга, обучения, оценки, мотивации и формирования вовлеченности сотрудников в корпоративную жизнь.

Еще до старта проекта «Холдинг Аква» обновили «Битрикс24» до версии «Невесомость» с новым интерфейсом «Зефир». Команда ГК «Корус Консалтинг» запустила систему в тестовом формате менее чем за месяц и параллельно с этим специалисты K-Team адаптировали систему под обновленный «Битрикс24». Переход прошел гладко: все ранее настроенные интеграции с «1С:ЗУП» и Active Directory, а также данные и функциональность платформы сохранились и работают корректно.

В рамках проекта был выполнен не только технический переход, но комплексная работа по кастомизации: система была забрендирована в соответствии с корпоративным стилем, настроено удобное меню, создан контент для наполнения разделов, а контент-редакторы компании прошли необходимое обучение. В планах «Холдинг Аква» – дальнейшее развитие и техническая поддержка системы.

«Мы приняли решение обновить Битрикс24 уже после договоренности о партнерстве, и для нас было критически важно, чтобы новая HRM-платформа корректно работала в обновленном интерфейсе. Проектная команда быстро адаптировала K-Team под “Зефир”, и уже 500 наших сотрудников получили доступ к современному, удобному инструменту с дружелюбным интерфейсом без каких-либо сбоев или простоев», – отметила Юлия Яровикова, директор департамента информационных технологий «Холдинг Аква».

«Наша платформа K-Team в очередной раз доказала свою гибкость, адаптивность и технологическую зрелость. Мы оперативно протестировали и выпустили обновление, полностью совместимое с новой версией Битрикс24 “Невесомость”. Клиент получил высокофункциональную HRM-платформу с персонализированным интерфейсом и доступом ко всем обновлениям, которые предлагает вендор. При этом все инвестиции в выполненные ранее настройки и интеграции оправдались – обновленное решение работает без сбоев и необходимости отлаживать бизнес-процессы», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».