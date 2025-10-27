«Авито Работа»: соискатели все чаще указывают знание ИИ — число таких резюме выросло более чем в два раза за год

Эксперты «Авито Работы» изучили, к каким профессиям в январе-октябре 2025 г. соискатели чаще стали прикладывать резюме с указанием навыков работы с ИИ. По России в целом количество резюме с упоминанием навыков владения нейросетями выросло более чем вдвое (+109% год к году), а средние зарплатные ожидания среди кандидатов на все типы занятости, включая частичную занятость и гибкий график, составили 55 765 руб. в месяц (+26%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший прирост количества резюме с упоминанием ИИ зафиксирован на позиции аналитика — их количество выросло почти в 2,5 раза (+133%) по сравнению с 2024 г. Средний ожидаемый доход на этой позиции составил около 60 625 руб. в месяц. Аналитики используют нейросети для извлечения необходимой информации из больших объемов данных, а также для тестирования гипотез.

На втором месте по приросту числа резюме с упоминанием ИИ — дизайнеры: их количество увеличилось более чем вдвое (+127% год к году). Средние зарплатные ожидания на этой позиции составили около 52 549 руб. в месяц. Дизайнеры применяют ИИ для генерации визуальных концепций, автоматической адаптации макетов под разные форматы и ускорения работы над креативными задачами.

Также популярна вакансия видеомонтажера — число резюме с упоминанием ИИ на такую позицию за год выросло в 2 раза (+105%), а соискатели ожидают получать в среднем 58 870 руб. в месяц. Видеомонтажеры используют ИИ для автоматической нарезки видеоматериала, улучшения качества изображения и звука, генерации переходов и эффектов, а также для создания роликов по текстовому сценарию.

Как выросло число резюме с упоминанием ИИ, январь-октябрь 2024/2025

«Все больше кандидатов отмечают ИИ как часть своих профессиональных навыков — этот тренд наблюдается и в регионах. Так, в январе-октябре 2025 г. в целом в Воронежской области число резюме с упоминанием ИИ выросло на 142%, в Челябинской — на 138%, а в Краснодарском крае — на 125%. ИИ все чаще становится повседневным инструментом — он помогает специалистам справляться с рутинными задачами и освобождает время на более творческую или стратегическую работу», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».