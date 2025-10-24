CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wheelies протестировал систему полетов над водой для экологического мониторинга акваторий

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) провела испытания технологии автономных полетов над водной поверхностью. Разработка позволит выполнять задачи по обнаружению загрязнений, фиксации разливов нефтепродуктов и контролю состояния водных объектов в автоматическом режиме, без участия оператора и без зависимости от навигационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Полеты над водной поверхностью традиционно относятся к числу самых сложных: из-за постоянного движения волн удерживать стабильную высоту чрезвычайно трудно. Лидары, обычно обеспечивающие точное измерение расстояния до земли, над водой теряют эффективность — сигнал рассеивается или возвращается с искажениями, что делает данные нестабильными. Визуальная одометрия, напротив, анализирует изображение с бортовой камеры для определения перемещения дрона и его ориентации, однако и этот метод сталкивается с ограничениями: водная поверхность бликует, отражает небо и не дает стабильных ориентиров, из-за чего накапливаются ошибки навигации. Чтобы компенсировать искажения, специалисты Wheelies применили адаптивные ПИД-регуляторы, позволяющие дрону мгновенно реагировать на изменение уровня волн и автоматически корректировать траекторию полета, снижая нагрузку на оператора и повышая безопасность миссий. В ходе испытаний дрон, управляемый через платформу Wheelies, уверенно удерживал высоту и курс даже при отсутствии GPS-сигнала, используя метод визуальной одометрии.

«Адаптивная система контроля высоты обеспечивает стабильную работу дронов в морских условиях. Для нас важно, что технология подтверждает эффективность не только в лабораторных тестах, но и в реальной акватории. Мы видим в таких решениях основу для целого класса экологических и исследовательских миссий — от мониторинга состояния вод до быстрого реагирования на аварийные разливы», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

Испытания проводились в спокойных условиях, однако алгоритмы уже готовы к проверке при волнении до 4 баллов. Система также может быть интегрирована с безэкипажными катерами: дрон способен автоматически следовать за судном, выполнять патрулирование акватории или возвращаться на базу без постоянного контроля.

